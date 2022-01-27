Медведев: Россия сможет обойтись без долларовых платежей

«Да, отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта», — сказал Медведев (цитата по ТАСС ).

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россия сможет обойтись без долларовых платежей, заменив их на операции в евро или юанях. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

«Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно — это вопрос вкуса», — добавил третий президент России и многолетний премьер-министр.

Медведев отметил, что Россия уже давно сокращает долю долларов США в своих резервах. «Сейчас это, по-моему, порядка 20 % , порядка 30 % — это евро, порядка 20 % — это юань, ну и некоторые другие валюты — фунт стерлинга, иена и так далее. И золото, естественно», — рассказал он о секретах государственной казны.



Замглавы Совбеза уверен, что конвертируемость рубля не пострадает в любом случае, ведь она «связана прежде всего с торговлей». «Если наши товары, нефть, газ покупают — а их всё равно будут покупать, — то и конвертируемость обеспечивается. Вот, собственно, и всё», — сказал он.

По мнению Дмитрия Медведева, авторы проектов новых санкций для Кремля «сами-то в это не очень верят». Такие угрозы бывший лидер государства называет «ритуальными танцами».



«Но это такая фигура речи, часть политической культуры: «Давайте мы об этом скажем, для того чтобы исполнить этот ритуальный танец». И они его регулярно исполняют», — сказал Медведев.



Экс-премьер также выразил уверенность, что Россию не станут отключать от мировой системы банковских переводов SWIFT. «Я скажу прямо: я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит», — считает Дмитрий Медведев.