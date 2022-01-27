Медведев: Россия сможет обойтись без долларовых платежей

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россия сможет обойтись без долларовых платежей, заменив их на операции в евро или юанях. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.
«Да, отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).
«Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно — это вопрос вкуса», — добавил третий президент России и многолетний премьер-министр.
Медведев отметил, что Россия уже давно сокращает долю долларов США в своих резервах. «Сейчас это, по-моему, порядка
Замглавы Совбеза уверен, что конвертируемость рубля не пострадает в любом случае, ведь она «связана прежде всего с торговлей». «Если наши товары, нефть, газ покупают — а их всё равно будут покупать, — то и конвертируемость обеспечивается. Вот, собственно, и всё», — сказал он.
По мнению Дмитрия Медведева, авторы проектов новых санкций для Кремля «сами-то в это не очень верят». Такие угрозы бывший лидер государства называет «ритуальными танцами».
«Но это такая фигура речи, часть политической культуры: «Давайте мы об этом скажем, для того чтобы исполнить этот ритуальный танец». И они его регулярно исполняют», — сказал Медведев.
Экс-премьер также выразил уверенность, что Россию не станут отключать от мировой системы банковских переводов SWIFT. «Я скажу прямо: я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит», — считает Дмитрий Медведев.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров призвал активнее пользоваться российским аналогом SWIFT — Системой передачи финансовых сообщений (СПФС), которую в 2014 году создал Банк России.
В среду на фоне постоянных разговоров о возможной войне на территории Украины и ультимативных дискуссий Москвы с Вашингтоном и НАТО курс евро достиг отметки в 90 рублей, а доллар — 80 рублей.
Президент России Владимир Путин регулярно говорит о падении привлекательности доллара из-за его использования в санкционном давлении. Ранее президент США Байден допустил введение персональных санкций в отношении Путина в случае военной операции на Украине. В Кремле назвали такую позицию «деструктивной» и отметили, что глава государства держит деньги в банке «Россия». 27 января американские СМИ сообщили, что США пока не будут вводить санкции против Путина из-за «технических трудностей».