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Доллар по 80 рублей впервые с ноября 2020 года

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Курс доллара впервые с ноября 2020 года поднялся выше 80 рублей. В ходе торгов на бирже 26 января американская валюта вслед за евро подорожала на 1,78%.

Рубль ослабевает на фоне дорожающей нефти. Цена фьючерса на поставку Brent вечером в среду впервые с 2014 года поднялась выше 90 долларов за баррель.

При этом ключевые индексы российского фондового рынка закрывают торговый день в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 3%, РТС — на 2,13%.

Ранее ЦБ перестал покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, чтобы снизить волатильность финансовых рынков. На фоне этого рубль резко укрепился, но эффекта надолго не хватило.

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Комментарии (46)

teodor
Это прорыв?!
Mikle776
кроме инфляции, мы еще получили подорожание импортных товаров и продовольствия... На 10% за месяц... вот так вот сильно кремлевские долгожители напугали западных партнеров! Но зато будут деньги чтобы платить пенсии, на которые можно будет купить хлеб, ну может и еще что-то...
Себастьян Цветков
Упыри.......
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