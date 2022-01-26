Доллар по 80 рублей впервые с ноября 2020 года

Курс доллара впервые с ноября 2020 года поднялся выше 80 рублей. В ходе торгов на бирже 26 января американская валюта вслед за евро подорожала на 1,78%.



Рубль ослабевает на фоне дорожающей нефти. Цена фьючерса на поставку Brent вечером в среду впервые с 2014 года поднялась выше 90 долларов за баррель.



При этом ключевые индексы российского фондового рынка закрывают торговый день в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 3%, РТС — на 2,13%.



Ранее ЦБ перестал покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, чтобы снизить волатильность финансовых рынков. На фоне этого рубль резко укрепился, но эффекта надолго не хватило.

