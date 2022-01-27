CBS: США пока не будут вводить санкции против Путина из-за «технических трудностей»

Белый дом решил не вводить санкции против президента РФ Владимира Путина, чтобы не затруднять процесс переговоров. Об этом заявила корреспондент канала CBS Маргарет Бреннан.



«США могли бы ввести санкции против Путина, но Белый дом к настоящему моменту не принял такого решения. Согласно источникам, с которыми я говорила, если это сделать, то появятся некоторые технические сложности. Если ввести санкции против кого-то, с кем нужно вести переговоры, как они будут путешествовать? Это также будет трудно с точки зрения координации», — сказала она (цитата по ТАСС).

