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CBS: США пока не будут вводить санкции против Путина из-за «технических трудностей»

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Белый дом решил не вводить санкции против президента РФ Владимира Путина, чтобы не затруднять процесс переговоров. Об этом заявила корреспондент канала CBS Маргарет Бреннан.

«США могли бы ввести санкции против Путина, но Белый дом к настоящему моменту не принял такого решения. Согласно источникам, с которыми я говорила, если это сделать, то появятся некоторые технические сложности. Если ввести санкции против кого-то, с кем нужно вести переговоры, как они будут путешествовать? Это также будет трудно с точки зрения координации», — сказала она (цитата по ТАСС).

Она считает, что более эффективным в такой ситуации будет «давление на олигархов, близких к [Путину], их бизнес-структуры и банковские счета», чтобы эти бизнесмены повлияли на президента России.

Ранее президент США Джо Байден не исключил введения санкций против Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину. В Кремле назвали такую позицию «деструктивной» и отметили, что Путин держит деньги в банке «Россия».

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Комментарии (17)

Pilat
Всё гораздо проще.
Дело в том, что наша особенная девочка Псаки, пока печатала ответ на предложения России, сломала ноготь.
И пока новый не отрастет, она на отрез отказалась печатать текст санкций.
Говорят, что Лавров послал ей флакончик лака для ногтей "Красный октябрь", и пожелал скорейшего выздоровления.
265859857
Ну что за надуманный предлог
SNOW
таки общеизвестно что коррупция в омерике тоже знатная. Договорились.
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