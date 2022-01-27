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На Старо-Петергофском тушили дом, который ремонтируют по программе доступного жилья для молодежи

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Спасатели ликвидировали пожар в доме 14 по Старо-Петергофскому проспекту. Огонь охватил более 100 «квадратов».

Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей
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Как сообщили 27 января в городском ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 05:23. В капитально ремонтируемом здании горели 130 квадратных метров обстановки на втором и третьем этажах.

Ликвидировали пожар в 08:10. Пострадавших нет. С огнем боролись 22 спасателя и 5 единиц техники.

Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий
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Дом 14 на Старо-Петергофском проспекте был построен в 1917 году. Его признали аварийным в 2010-м, а в 2016-м включили в программу «Молодежи — доступное жилье». Сейчас там идет капремонт.

Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей
Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий

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Комментарии (2)

Типичный Димон
Его прошлым летом затянули сеткой, месяц назад поставили ограждения и начали шебуршиться внутри.
VKuser17311101
"ремонтируют" :)
этот дом уже лет 15 минимум стоит брошенным и разрушается постепенно, притон для бомжей и наркоманов
то что его затянули сеткой лет 5 назад - не значит что его "ремонтируют" :)
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