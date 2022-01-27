На Старо-Петергофском тушили дом, который ремонтируют по программе доступного жилья для молодежи

Спасатели ликвидировали пожар в доме 14 по Старо-Петергофскому проспекту. Огонь охватил более 100 «квадратов».
Как сообщили 27 января в городском ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 05:23. В капитально ремонтируемом здании горели 130 квадратных метров обстановки на втором и третьем этажах.
Ликвидировали пожар в 08:10. Пострадавших нет. С огнем боролись 22 спасателя и 5 единиц техники.
Дом 14 на Старо-Петергофском проспекте был построен в 1917 году. Его признали аварийным в 2010-м, а в 2016-м включили в программу «Молодежи — доступное жилье». Сейчас там идет капремонт.