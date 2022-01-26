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Калининский район Петербурга — лидер по жалобам на мусор. Смольный не считает происходящее коллапсом

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев 26 января рассказал журналистам об актуальной ситуации с мусорной реформой. Количество жалоб снижается.

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Как сообщил чиновник в ходе пресс-конференции в ТАСС, лидером по числу обращений является Калининский район города. Если судить по статистике ЦУР, то 20 января их там было 39, накануне — 13.

Ранее Невский экологический оператор рассказал «Фонтанке», что на его горячей линии число жалоб все еще исчисляется сотнями — порядка 500 в среднем за последнюю неделю, но это в 1,5 раза меньше, чем на новогодние праздники. Региональный оператор открыл дополнительную горячую линию по приему заявок на вывоз твердых коммунальных и крупногабаритных отходов; ее номер: +7 (812) 213–07–10.

Всего с 1 по 25 января было вывезено более 1 миллиона кубометров отходов. 7 января количество работающих мусоровозов выросло до 427, на прошлой неделе на линию вывели еще 23 машины. Предполагается, что еще 9 появятся на этой неделе, а в феврале к работе приступят дополнительно 30 единиц техники.

Валерий Пикалев заявил, что не согласен с оценкой происходящего как «мусорного коллапса», которая звучит в СМИ. По его словам, трудности касаются четырех районов, пусть и крупных, в других ситуация идет планово. «Если региональный оператор сумел организовать вывоз мусора в остальных 14, значит, наверное, не так он плох и безнадежен, — заявил он. — Давайте попытаемся быть объективными. Главное не искажать информацию».

Вице-губернатор призвал также не опираться на слухи и не монетизировать скандалы. «В последнее время мы наблюдаем устойчивую динамику к сокращению количества адресов, по которым поступают обращения на несвоевременный вывоз отходов, — прокомментировали «Фонтанке» в компании. — Поэтому предварительно рассчитываем выйти на плановый график обслуживания по всем районам уже к концу января».

В Петербурге с 1 января запущена мусорная реформа, вывозом отходов занимается региональный оператор — НЭО, совместно предприятие города, Ленобласти, Интер РАО и ВТБ. Он распределил контракты между четырьмя перевозчиками по контрактам, при этом к торгам оказался не допущен традиционный перевозчик северных районов — «Автопарк № 6 Спецтранс», который изначально считался дружественной НЭО компанией. Он безуспешно оспаривал итоги аукционов в ФАС — так же, как до этого дочерняя компания областного регоператора УК ООЛО пыталась торпедировать сам конкурс на выбор оператора для Петербурга.

Горожане с начала года жаловались на массовые срывы в части вывоза мусора, самыми проблемными стали северные районы и правый берег Невского, где работает новый подрядчик «Эко Лэнд» и где изначально просматривалась как раз зона шестого «Спецтранса».

Заваленные мусором баки стали темой многочисленных публикаций в СМИ, которые ранее связывали с именем бизнесмена Евгения Пригожина, а также громкого клипа Сергея Шнурова. Губернатор Александр Беглов заявил о том, что «идет саботаж и дискредитация власти», а реформы вызывают недовольство «богатых и влиятельных людей». «Этот нал, который крутился там (в мусорной отрасли — Прим. ред.), уходит, заявил он. — Ну и кто будет доволен этим? Конечно, довольных не будет — тот, кто занимался десятилетиями перевозкой, обработкой этого мусора».

Смольный и регоператор признали ошибки в планировании, однако неоднократно рассказывали и о том, что прежние перевозчики, у которых закончились договоры с управляющими организациями, заранее перестали вывозить отходы, а свои контейнеры в новом году забирают без предупреждения.

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Комментарии (9)

McSim
Все было нормально, но вдруг какому-то ....... пришла в голову идея реформы. Супер! 14 районов убирают хорошо, а оставшиеся неубранными должны радоваться, что хорошо убирают 14 .. ну не бред ли!?
***_555
Трудности касаются всего 4-х районов с населением каких-то 2 миллиона.
DMaster
Месяц назад главу Калининского р-на уже вызывали на ковер за уборку снега. Видимо, администрация там - хронические тормоза.
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