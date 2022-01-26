Калининский район Петербурга — лидер по жалобам на мусор. Смольный не считает происходящее коллапсом

Ранее Невский экологический оператор рассказал «Фонтанке», что на его горячей линии число жалоб все еще исчисляется сотнями — порядка 500 в среднем за последнюю неделю, но это в 1,5 раза меньше, чем на новогодние праздники. Региональный оператор открыл дополнительную горячую линию по приему заявок на вывоз твердых коммунальных и крупногабаритных отходов; ее номер: +7 (812) 213–07–10.

Как сообщил чиновник в ходе пресс-конференции в ТАСС, лидером по числу обращений является Калининский район города. Если судить по статистике ЦУР, то 20 января их там было 39, накануне — 13.

Всего с 1 по 25 января было вывезено более 1 миллиона кубометров отходов. 7 января количество работающих мусоровозов выросло до 427, на прошлой неделе на линию вывели еще 23 машины. Предполагается, что еще 9 появятся на этой неделе, а в феврале к работе приступят дополнительно 30 единиц техники.



Валерий Пикалев заявил, что не согласен с оценкой происходящего как «мусорного коллапса», которая звучит в СМИ. По его словам, трудности касаются четырех районов, пусть и крупных, в других ситуация идет планово. «Если региональный оператор сумел организовать вывоз мусора в остальных 14, значит, наверное, не так он плох и безнадежен, — заявил он. — Давайте попытаемся быть объективными. Главное не искажать информацию».



Вице-губернатор призвал также не опираться на слухи и не монетизировать скандалы. «В последнее время мы наблюдаем устойчивую динамику к сокращению количества адресов, по которым поступают обращения на несвоевременный вывоз отходов, — прокомментировали «Фонтанке» в компании. — Поэтому предварительно рассчитываем выйти на плановый график обслуживания по всем районам уже к концу января».

