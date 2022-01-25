Канада и Австралия эвакуируют семьи сотрудников посольств на Украине

«Из-за продолжающегося российского наращивания военного присутствия и дестабилизирующих действий на Украине и близ нее мы приняли решение временно отозвать детей сотрудников канадского посольства возрастом до 18 лет и членов семей дипломатов», — цитирует «Интерфакс» заявление МИД Канады. «Безопасность канадцев, нашего персонала и их семей в дипмиссиях за границей является нашим приоритетом», — отмечается в заявлении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во вторник, что из 129 диппредставительств на Украине только четыре страны — США, Австралия, Великобритания и Германия — заявили Киеву о решении эвакуировать сотрудников. Агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительство Японии тоже изучает необходимость эвакуации своих граждан, включая сотрудников посольства. Все шесть стран также рекомендовали своим гражданам избегать поездок на Украину, передаёт ТАСС.

«Фонтанка» 24 января сообщала, что решение об эвакуации части дипперсонала и их семей из Киева приняли Великобритания и США. В ЕС пока не видят необходимости данных мер. СМИ писали, что аналогичные действия якобы предпринимает и Россия, однако МИД РФ это опровергал.



Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние недели на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной для возможного вторжения. Президент Владимир Зеленский заявил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают. Президент США Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину. По данным NYT, США планируют перебросить в Восточную Европу тысячи военных.

