Очевидцы: собаку в Петербурге убила льдина, упавшая с крыши во время уборки. Ограждения появились только после этого

По словам мужчины, он слышал грохот сбрасываемого с крыши дома 22/29 льда, а после увидел на тротуаре тело собаки и женщину, утверждавшую, что ее любимицу убила глыба. Примерно через полчаса на место приехали сотрудники ЖКС и огородили опасную зону, пояснил очевидец.



«Я спускался вниз, и один из очевидцев, вышедший из проезжающей мимо машины, сказал, что там производили чистку снега. Хозяйка была в шоковом состоянии и в основном плакала», — уточнил он.