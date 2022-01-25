FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -8
77.36р87.59р
СРОЧНО

Смольный может ввести новые ограничения с 31-го

Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Очевидцы: собаку в Петербурге убила льдина, упавшая с крыши во время уборки. Ограждения появились только после этого

На Малодетскосельском проспекте в Петербурге 25 января погибла собака от упавшей с крыши во время уборки льдины. Об этом рассказал «Фонтанке» очевидец, уточнив, что сам инцидент не наблюдал — только последствия.

13
Печать

По словам мужчины, он слышал грохот сбрасываемого с крыши дома 22/29 льда, а после увидел на тротуаре тело собаки и женщину, утверждавшую, что ее любимицу убила глыба. Примерно через полчаса на место приехали сотрудники ЖКС и огородили опасную зону, пояснил очевидец.

«Я спускался вниз, и один из очевидцев, вышедший из проезжающей мимо машины, сказал, что там производили чистку снега. Хозяйка была в шоковом состоянии и в основном плакала», — уточнил он.

В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» петербуржец написал, что изначально «коммунальщики не стали утруждать себя установкой ленточек или каких-либо предупредительных ограждений», зато после гибели собаки «объявились целых 4 работника ЖЭКа и судорожно за 5 минут и ленточки растянули, и везде объявления расклеили».

В ЖКС Адмиралтейского района «Фонтанке» сообщили, что информацией насчет происшествия не владеют.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

iigaza
На фото Бронницкая улица.
262417801
Сегодня это не первый случай. На ул. Бронницкой в районе 13:00 тоже убило собаку охотничьей породы. Смерть констатировали врачи ветклиники на Коломенской 45.
Komarinsk2019
В голове не укладывается, уже сколько было трагедий - трудно огородить, что ли? Ну что там, совсем дебилы работают?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний