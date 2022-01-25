Очевидцы: собаку в Петербурге убила льдина, упавшая с крыши во время уборки. Ограждения появились только после этого

По словам мужчины, он слышал грохот сбрасываемого с крыши дома 22/29 льда, а после увидел на тротуаре тело собаки и женщину, утверждавшую, что ее любимицу убила глыба. Примерно через полчаса на место приехали сотрудники ЖКС и огородили опасную зону, пояснил очевидец.
«Я спускался вниз, и один из очевидцев, вышедший из проезжающей мимо машины, сказал, что там производили чистку снега. Хозяйка была в шоковом состоянии и в основном плакала», — уточнил он.
В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» петербуржец написал, что изначально «коммунальщики не стали утруждать себя установкой ленточек или каких-либо предупредительных ограждений», зато после гибели собаки «объявились целых 4 работника ЖЭКа и судорожно за 5 минут и ленточки растянули, и везде объявления расклеили».
В ЖКС Адмиралтейского района «Фонтанке» сообщили, что информацией насчет происшествия не владеют.