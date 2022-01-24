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«Разворот не по плану» закупорил улицу Куйбышева и собрал очереди из трамваев

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Авария на трамвайных путях осложнила движение в Петроградском районе Петербурга днем 24 января. Неудачливые автомобилисты собрали полукилометровый затор и остановили электротранспорт в обе стороны.

Неудачный разворот привел к ДТП с двумя легковыми машинами на трамвайных путях улицы Куйбышева, в районе дома 7, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». По словам очевидцев, авария задержала трамваи № 3, 6 и 40. «Трамваи стоят с каждой стороны на аварийках», — отмечают пользователи сервиса «Яндекс.Пробки».

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В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что около 15:40 у дома 14 по улице Куйбышева произошло стороннее ДТП на путях. Задержка в движении трамваев из-за него составила 46 минут. Трамваи № 3, 6 и 40 направлялись по укороченным и объездным трассам.

По данным «Яндекса», из-за ДТП улица Куйбышева встала в плотном заторе от Петроградской набережной.

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Фото: «Мегаполис»

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Комментарии (2)

pride
Подобные случаи нужно решать с помощью трактора с большим ковшом. 1. очистить пути от ведер 2.Не платить компенсацию за повреждение авто трактором. 3 Заставить водителя возмещать ущерб как самому общественному транспорту, так и пассажирам лично, в т.ч. и моральный.
orlovandrei1986
на первой полосе поставьте знак "стоянка и парковка запрещены", и будет вам место для объезда любого затора...
дороги строили, чтобы по ним ездили, а не для разбрасывания автохлама...
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