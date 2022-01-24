«Разворот не по плану» закупорил улицу Куйбышева и собрал очереди из трамваев

Неудачный разворот привел к ДТП с двумя легковыми машинами на трамвайных путях улицы Куйбышева, в районе дома 7, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис» . По словам очевидцев, авария задержала трамваи № 3, 6 и 40. «Трамваи стоят с каждой стороны на аварийках», — отмечают пользователи сервиса «Яндекс.Пробки».

Авария на трамвайных путях осложнила движение в Петроградском районе Петербурга днем 24 января. Неудачливые автомобилисты собрали полукилометровый затор и остановили электротранспорт в обе стороны.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что около 15:40 у дома 14 по улице Куйбышева произошло стороннее ДТП на путях. Задержка в движении трамваев из-за него составила 46 минут. Трамваи № 3, 6 и 40 направлялись по укороченным и объездным трассам.

По данным «Яндекса», из-за ДТП улица Куйбышева встала в плотном заторе от Петроградской набережной.