Автобусы вновь обходят Московское шоссе из-за ДТП. В городе пятничные пробки

В связи с ДТП, произошедшем на Московском шоссе в направлении к Колпино и Пушкину, часть рейсов автобусов № 179, 192, 196 и 388 из Петербурга направлены в объезд по Софийской улице, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». При посадке в автобусы этим маршрутов пассажирам советуют уточнять трассу следования у водителей.
По данным «Яндекс.Пробок», в 17:18 на Московском шоссе собралась 5-километровая пробка от КАД до поворота к заводу Foxconn. В ней можно потерять больше часа, хотя обычно этот участок проезжается за 17 минут. Аналогичная ситуация на трассе была этим и прошлым утром, только в направлении города. Трассу меняли автобусам № 196.
В половине шестого часа вечера 21 января загруженность дорог в Петербурге доросла до 8 баллов. Прошедший во второй половине дня в разных районах Петербурга снегопад практически не сказался на пробках, до самого часа пик они были меньше обычного.