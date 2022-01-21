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Автобусы вновь обходят Московское шоссе из-за ДТП. В городе пятничные пробки

Снегопад и вечер пятницы довели пробки в Петербурге 21 января до декабрьского стандарта в 8 баллов. Один из самых крупных заторов собрался на Московском шоссе, автобусы в Пушкин и Колпино идут обходными маршрутами.

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В связи с ДТП, произошедшем на Московском шоссе в направлении к Колпино и Пушкину, часть рейсов автобусов № 179, 192, 196 и 388 из Петербурга направлены в объезд по Софийской улице, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». При посадке в автобусы этим маршрутов пассажирам советуют уточнять трассу следования у водителей.

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По данным «Яндекс.Пробок», в 17:18 на Московском шоссе собралась 5-километровая пробка от КАД до поворота к заводу Foxconn. В ней можно потерять больше часа, хотя обычно этот участок проезжается за 17 минут. Аналогичная ситуация на трассе была этим и прошлым утром, только в направлении города. Трассу меняли автобусам № 196.

В половине шестого часа вечера 21 января загруженность дорог в Петербурге доросла до 8 баллов. Прошедший во второй половине дня в разных районах Петербурга снегопад практически не сказался на пробках, до самого часа пик они были меньше обычного.

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Комментарии (1)

sergeant-1
Там скорее уж автобусы пошли вновь по своему основному маршруту по Софийской, с редкими днями обьездов по Московскому шоссе....
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