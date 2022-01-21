Водитель автобуса исполнил полицейский разворот, уходя от ДТП в Нижнем Новгороде

Видео: «МВД Медиа»

Автомобилист едва не устроил ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде, заставив его водителя показать класс, избегая столкновения. После того, как видео инцидента опубликовали в Интернете, им заинтересовалась полиция.

Ролик, на котором водитель легкового автомобиля, двигаясь по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде, не пропускает пассажирский автобус, появился в сети 20 января, сообщает 21 января пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. Сам инцидент, судя по записи, опубликованной в телеграм-канале RU_CHP, произошел около восьми часов вечера 19 января. Водитель «Лады» с включенным левым поворотником повернул направо на шоссе прямо перед носом у ехавшего по нему прямо ПАЗа. Чтобы избежать ДТП, водитель автобуса провернул настоящий полицейский разворот и не только избежал столкновения, но и удержал машину на колесах.