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Водитель автобуса исполнил полицейский разворот, уходя от ДТП в Нижнем Новгороде

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Видео: «МВД Медиа»

Автомобилист едва не устроил ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде, заставив его водителя показать класс, избегая столкновения. После того, как видео инцидента опубликовали в Интернете, им заинтересовалась полиция.

Ролик, на котором водитель легкового автомобиля, двигаясь по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде, не пропускает пассажирский автобус, появился в сети 20 января, сообщает 21 января пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. Сам инцидент, судя по записи, опубликованной в телеграм-канале RU_CHP, произошел около восьми часов вечера 19 января. Водитель «Лады» с включенным левым поворотником повернул направо на шоссе прямо перед носом у ехавшего по нему прямо ПАЗа. Чтобы избежать ДТП, водитель автобуса провернул настоящий полицейский разворот и не только избежал столкновения, но и удержал машину на колесах.

По данным МВД, в салоне автобуса в этот момент находились четыре пассажира. Никто не пострадал. Ведомство показало, как маневр выглядел из салона ПАЗа и глазами его водителя.

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После обнаружения ролика нижегородская ГИБДД инициировала проверку, каких-либо сообщений от граждан в Госавтоинспекцию не поступало. Водителя легковой машины установили и доставили в отдел. Им оказался 31-летний мужчина со стажем вождения чуть более пяти месяцев. В отношении него составили протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрестков).

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Комментарии (9)

sergeant-1
Это не показать класс, а баран-маршрутчик, несущийся по скользкой дороге....
Александр Н
Надо было бить. Автобус таким маневром мог наделать делов еще хуже.
AlBerkut
По части 2 ст. 12.13 КоАП РФ тазовод отделяется штрафом в 1000 руб, а со скидкой вообще 500руб. И всё.
Офигеть как наказали....
А вот ПАЗовод может и молодчина, но может быть лучше было бы протаранить тазик, глядишь и лучше дошло бы...
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