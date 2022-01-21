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Работы на сетях перекроют улицы в районе Гагаринской, часть Киевской и Железнодорожного

Новые ограничения движения из-за работ на инженерных и телефонной сетях и на водопроводе вступят в силу в конце января в Московском и Невском районах и в центре Петербурга. Об этом 21 января предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

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С 22 по 23 января закроют движение по Киевской улице в направлении от дома 5, корпус 6, до Заозёрной улицы. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать там инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга
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В центре города меняется схема движения в связи с работами ООО «Техноком» по реконструкции телефонной сети. Проезд перекроют:

  • с 25 по 28 января — по Гагаринской улице в направлении от набережной Кутузова к Шпалерной улице;
  • с 29 по 30 января — по улице Чайковского от Гагаринской улицы до Соляного переулка;
  • с 31 января по 1 февраля — по улице Оружейника Фёдорова от Гагаринской улицы до Соляного переулка.
Фото: ГАТИ Петербурга
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Помимо этого, с 25 января закрывается движение транспорта по Железнодорожному проспекту на участке от Белевского проспекта до улицы Седова и ограничивается — по Варфоломеевской улице от улицы Седова к Белевскому проспекту. АО «МегаМейд» продолжает прокладывать там водопровод. Перекрытия и ограничения будут действовать до 8 апреля.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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