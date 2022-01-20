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В Telegram-канале МВД появилась реклама медиа Моргенштерна с «классными мемасами»

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В официальном Telegram-канале МВД РФ 20 января появилась реклама нового медиа, созданного рэпером Моргенштерном в январе. Появление оповещения смотрится контрастно на фоне недавнего негативного внимания к исполнителю со стороны ведомства — в прошлом году его оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях, ссылки на композиции затем заблокировали на нескольких сайтах.

Фото: скриншот приложения telegram
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В первой декаде января исполнитель заявил, что решил создать свое «свободное, честное, прогрессивное, инновационное» средство массовой информации, в котором будут «классные мемасы». Он добавил, что решил заняться этим, потому что ему надоели «скучные и желтушные» СМИ. Запущенный им Telegram-канал «НЕ МОРГЕНШТЕРН» собрал аудиторию, которая превышает 917 тысяч человек, это второй по популярности русскоязычный Telegram-канал в стране.

Ранее «Фонтанка» писала, что в декабре прошлого года МВД РФ заблокировало ссылки на двух сайтах на песню Моргенштерна «Розовое вино — 2».

Фото: скриншот приложения telegram

В начале июня рэпера оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду нелегальных веществ в песнях «Розовое вино — 2» и Family. Претензии полиции были связаны с текстами композиций.

В ноябре прошлого года глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн якобы продает наркотики в социальных сетях. Ранее московское управление СК начало проверку творчества исполнителя на их пропаганду. Следствие утверждало, что с помощью такого контента подросткам рекламируют «паразитирующий образ жизни и девиантное поведение».

После заявления главы ведомства исполнитель покинул Россию, позже он выпустил трек «Домой» на эту тему. Продажи билетов на его московское выступление приостановили, его перенесли на весну.

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Комментарии (4)

aprahka
Дураков в стране припасено лет на сто..
267070830
Это за фейк, нет такого в группе МВД медиа.
ДуремарСПб.
Самый умный видать,останется и без России и без поклонников.Моргерштерн кремлебот?
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