В Telegram-канале МВД появилась реклама медиа Моргенштерна с «классными мемасами»

В официальном Telegram-канале МВД РФ 20 января появилась реклама нового медиа, созданного рэпером Моргенштерном в январе. Появление оповещения смотрится контрастно на фоне недавнего негативного внимания к исполнителю со стороны ведомства — в прошлом году его оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях, ссылки на композиции затем заблокировали на нескольких сайтах.
В первой декаде января исполнитель заявил, что решил создать свое «свободное, честное, прогрессивное, инновационное» средство массовой информации, в котором будут «классные мемасы». Он добавил, что решил заняться этим, потому что ему надоели «скучные и желтушные» СМИ. Запущенный им Telegram-канал «НЕ МОРГЕНШТЕРН» собрал аудиторию, которая превышает 917 тысяч человек, это второй по популярности русскоязычный Telegram-канал в стране.
Ранее «Фонтанка» писала, что в декабре прошлого года МВД РФ заблокировало ссылки на двух сайтах на песню Моргенштерна «Розовое вино — 2».