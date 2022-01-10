Моргенштерн анонсировал собственное СМИ «с классными мемасами»

Рэп-исполнитель Моргенштерн заявил, что работал над созданием собственного медиа.



«Я решил сделать свое свободное, честное, прогрессивное, инновационное [СМИ] и с классными мемасами», — рассказал 10 января Моргенштерн в своем Instagram.



По его словам, в последнее время он не был активен в соцсетях, так как создавал «прекрасное СМИ будущего», которое исполнитель решил назвать «НЕ МОРГЕНШТЕРН». Он отметил, что пока его издание будет работать в тестовом режиме.



Моргенштерн добавил, что решил заняться медиабизнесом, так как ему надоели «скучные и желтушные СМИ».

