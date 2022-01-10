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Моргенштерн анонсировал собственное СМИ «с классными мемасами»

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Рэп-исполнитель Моргенштерн заявил, что работал над созданием собственного медиа.

«Я решил сделать свое свободное, честное, прогрессивное, инновационное [СМИ] и с классными мемасами», — рассказал 10 января Моргенштерн в своем Instagram.

По его словам, в последнее время он не был активен в соцсетях, так как создавал «прекрасное СМИ будущего», которое исполнитель решил назвать «НЕ МОРГЕНШТЕРН». Он отметил, что пока его издание будет работать в тестовом режиме.

Моргенштерн добавил, что решил заняться медиабизнесом, так как ему надоели «скучные и желтушные СМИ».

В конце ноября глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер «торгует наркотиками в соцсетях». Фраза была произнесена в контексте проверки творчества артиста, которую ведет СК. Уже на следующий день СМИ сообщили об отъезде Моргенштерна из России якобы в Арабские Эмираты.

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Комментарии (6)

LiChaBaTa
Когда увидел девчонку Моргенштерна очень удивился - адекватнейшая женщина. После этого стал присматриваться к нему самому - умнейший человек оказался. Просто артист - играет на аудиторию легко. Вы (мы) просто не его аудитория - беднота и старота. Только умный и самокритичный человек может это признать вслух. Увы. Что и видим. Но ему ехало болело мнения уходящих поколений.
закоренелый ленинградец
А нет ли на не человеко какой-то уголовной статьи ?
Delon
Зря прочитал новость....
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