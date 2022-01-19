Сериал «Этерна»: сбывшиеся надежды или обманутые ожидания?

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Аналогов столь масштабного эпического фэнтези, под завязку набитого интригами, дуэлями и сложными конфликтами, в российском производстве пока не было. И для того, чтобы замахнуться на этот жанр, нужна была определенная смелость.

Поводы для осторожного оптимизма присутствовали. Во-первых, достойный литературный источник: цикл «Отблески Этерны» Веры Камши называют одним из самых ярких явлений в отечественном фэнтези последних лет двадцати.

Во-вторых, сериальная «машина времени» уже «довозила» российского зрителя в Европу XVI-XVII века (период, который можно условно соотнести с псевдоисторическими реалиями «Этерны»): «Графиню де Монсоро» и «Тайны дворцовых переворотов» потом смотрела вся страна.



И, в-третьих, создатели сериала признавались, что сами искренне любят и уважают литературный первоисточник, так что для них это — не проходной проект.

Но увенчались ли при этом усилия успехом? Скорее, да, — насколько можно судить по первой части сериала. Во всяком случае, это хорошая заявка на победу. Однако есть и некоторые «но».



Автор: Кинопоиск Премьеры / YouTube

Старые герои и новая композиция

Первое, о чем думаешь после просмотра: какой же отличный каст! Фанаты книги, которые наизусть помнят описания героев, знакомы с иллюстрациями и фанартами, однозначно оценят: сериальные Робер Эпинэ (Павел Крайнов), Ричард Окделл (Денис Нурулин) и Рокэ Алва (Юрий Чурсин) фактически идеально соответствуют книжным образам. Не только по внешности, но и по характеру, по манере двигаться, по мимике…

Дуэт капитана Арамоны (Алексей Матошин) и отца Германа (Сергей Гилёв) задают атмосферу в школе Лаик, — такую, что веришь: здесь таинственно и опасно. А временами — смешно: например, когда придуманный (или все-таки настоящий?) граф Суза-Муза присылает капитану записку на спине у свиньи, чем приводит того в ярость.



Более того, некоторые герои получились даже ярче, чем в тексте. Однозначно удались Валентин Придд (Евгений Шварц) и Альдо Ракан (Анар Халилов). Линия последнего, кстати, в сериале представлена гораздо весомее и интереснее, чем в первой книге (где в центре внимания — приключения персонажа-рассказчика герцога Ричарда Окделла, а остальные сюжетные линии наивному читателю до поры до времени кажутся не такими важными).

В целом получилась очень сбалансированная композиция. С одной стороны, жизнь Альдо Ракана — принца в изгнании в Агарисе, свободном городе. С другой — воспитание юного опального дворянина Ричарда Окделла в Лаике, школе для оруженосцев. И посредине между ними — клубок политических интриг, ниточки из которого тянет на себя кардинал Сильвестр (Юрий Беляев).

К вопросу о «ниточках»: «Этерна» — не то кино, которое можно смотреть отвлекаясь и не вслушиваясь в то, что говорят персонажи. Чтобы проникнуться происходящим, стоит внимательно слушать разговоры — причем, не только главных героев. Слова здесь — не просто «филлеры», призванные заполнить молчание между персонажами. Каждое — маленькая ступенька на пути к пониманию сути описываемого мира и конфликта в нем.



Единственное исключение, разве что, — диалоги гоганов (одна из местных народностей, чьи представители разговаривают на весьма самобытном языке — прим.ред.): когда Мэллит называет себя в разговоре с дедом «дочь твоего сына», сначала это забавно, но через некоторое время начинает утомлять, превращаясь из смыслообразующих фраз просто в забавное словесное упражнение.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Говорим «Этерна» — подразумеваем Рокэ Алва

Несколько разочарованы будут те, кто ждал появления Рокэ Алва — безусловно, самого популярного и любимого героя «Отблесков Этерны». На экране этого героя, во-первых, мало, а во-вторых, он кажется каким-то… замороженным. Однако в самом финале внезапно понимаешь: «это не баг, а фича!»

По сути, во всех прошлых сценах мы смотрели на этот образ глазами его врагов: Робера (который едва не умер в схватке с войском Алвы) и Ричардом (для которого Алва — это квинтэссенция зла, пусть сам юный Окделл даже ни разу в жизни лично его не видел). Таким он и должен быть в их глазах — холодным, бесстрастным, злым!



А в последней сцене, когда Рокэ думает о поединке с отцом Ричарда и сам вспоминает о том, что произошло, лицо его словно оживает! Кажется, будто маска трескается и наружу проступают и эмоции, и страсти… И это очень здорово.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Внимание к мелочам

В принципе, прелесть «Этерны» — как раз в том, что здесь важны отдельные моменты и детали. Намеки, верно подобранные слова, выражения лиц, интонации… Та самая ткань сюжета, которая делает повествование «достоверным», и которой здорово не хватает многим современным сериалам, у создателей которых желание сделать «масштабно и красиво — и гори все оно синим пламенем» затмевает все остальное. В итоге Тирионы и Варисы резко глупеют, женщины легкого поведения знают дорогу в супер-скрытый Каэр-Морхен, а персонажи из «Колеса времени», которым специально добавили лет, в возрасте 20+ в условном Средневековье не обременены ни семьями, ни собственными делом, ни зрелыми суждениями о мире.

Тем более приятно посмотреть «Этерну», чьи создатели довольно бережно обращаются как с литературным источником, так и с логикой мира в целом.



Отдельной похвалы заслуживает работа с костюмами. Наконец, мы видим кандидатов в оруженосцы не в каких-нибудь шелковых рубашечках (потому что это красиво же!), а в нормальных стегачах (в которых и тренироваться отлично, и по холоду ходить нормально). При взгляде на охотничью ставку Августа Штанцлера хочется рыдать от счастья, глядя на костюмы и аксессуары массовки: доспехи у воинов в битве, что открывает действие, — о небо! — идеально соотносятся с условно историческими аналогами и не выглядят жестянками.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







А как насчет экшна и красоты картинки?

Сражения, тренировки и дуэли — все они по-своему прекрасны: им веришь (хоть и немного настораживает слоу-мо в первой битве). Поведение бойцов, правильная работа с разными типами оружия, картинка изнутри сражения... Перед нами явно не школьный утренник, собранный «на коленке» из деревянных мечей и вязаных из серебристой пряжи кольчуг. И не «махач» супергероев, состоящий из спецэффектов чуть более, чем на девяносто девять процентов.

Хотя, если говорить о спецэффектах, в плане тщательности проработки есть, к чему стремиться. По ходу просмотра очень хорошо заметно, в каких сценах съемки шли на фоне зеленого экрана. Виды Агариса, без сомнения, красивы, однако слишком уж очевидна их нарисованность.



Подводя итоги: нам показали классную завязку истории, расставили фигуры на доске, заставили полюбить их и проникнуться сочувствием. Вот только теперь — что, ждать до 2023 года?! Пользуясь образами из сериала, за такое долгое ожидание стоило бы натравить на создателей Сузу-Музу, вместе со свиньей!

Александра Злотницкая, специально для «Фонтанки.ру»

