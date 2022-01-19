Арендаторы зданий и помещений на госземле в Петербурге смогут претендовать на ее застройку

Правообладатели зданий или помещений в постройках, которые размещены на городских участках в Петербурге, получат право претендовать на застройку этих территорий. Соответствующий законопроект парламент города принял на заседании 19 января в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».



Законопроект внес губернатор Петербурга.



По действующему городскому законодательству город может предоставить участок под застройку только правообладателю (то есть, например, арендатору или пользователю) самой земли.

