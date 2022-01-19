Арендаторы зданий и помещений на госземле в Петербурге смогут претендовать на ее застройку

Правообладатели зданий или помещений в постройках, которые размещены на городских участках в Петербурге, получат право претендовать на застройку этих территорий. Соответствующий законопроект парламент города принял на заседании 19 января в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».
Законопроект внес губернатор Петербурга.
По действующему городскому законодательству город может предоставить участок под застройку только правообладателю (то есть, например, арендатору или пользователю) самой земли.
Новелла приводит нормативные акты в соответствие с федеральным законодательством. И предусматривает, что теперь арендатор получит право заключать с городом соглашения о застройке участка, на котором есть здание или помещение, которое находится в пользовании этого арендатора.
В этом случае город может принять решение о сносе старого здания для нового строительства. Исключение — случаи, когда снос запрещен, например если речь идет о домах-памятниках.