«Если проиграли — пойдите на субподряд». Смольный объяснил мусорные проблемы в Петербурге

Свое видение ситуации Пикалев изложил журналистам 17 января. По его словам, одним из ориентиров реформы было максимальное сохранение традиционных перевозчиков, знающих город, маршруты, контрагентов. Однако один из них («Автопарк
Пикалев также отметил, что предполагаемый объем отходов оказался выше, чем считали еще в 2016 году, а контейнеры в ряде районов перестали вывозить еще с 26 декабря. Кроме того, не хватало техники, однако сейчас число машин растет во всех проблемных районах — это север и правобережная часть Невского района. В «Невском экологическим операторе» отметили, что на новогодних каникулах были проблемы с привлечением водителей, которые тоже хотели отдохнуть. При этом ни чиновники, ни НЭО не снимают с себя ответственности за происходящее. Глава комитета по природопользованию Александр Герман отметил, что если количество нарушений со стороны оператора превышает 20, каждый следующий случай выливается в штраф в 50 тысяч рублей. Валерий Пикалев подчеркнул, что все ответственные за произошедшее должностные лица понесут наказание, свою оценку даст и прокуратура.
Число жалоб, по словам НЭО, снижается. Тем не менее Валерий Пикалев отметил, что если мусор не вывозится в течение суток после обращения местных жителей, можно попробовать связаться с его приемной.
«Фонтанка» писала о проблемах, с которыми столкнулись горожане в новом году после запуска новой системы по обращению с отходами. С 1 января в Петербурге работает НЭО — региональный оператор, который заключил контракты на вывоз мусора с контейнерных площадок с 4 подрядчиками. Среди них не оказалось одного из ветеранов рынка «Автопарка