«Если проиграли — пойдите на субподряд». Смольный объяснил мусорные проблемы в Петербурге

Свое видение ситуации Пикалев изложил журналистам 17 января. По его словам, одним из ориентиров реформы было максимальное сохранение традиционных перевозчиков, знающих город, маршруты, контрагентов. Однако один из них («Автопарк № 6 Спецтранс») подал на конкурс неполный набор документов, в результате в северных районах контракт получил «Эко Лэнд». «Для нас самих это было неожиданностью, — заявил Пикалев. — Но если проиграл — пойдите на субподряд, отработайте год-два-три, подготовьте документы и выиграйте следующий контракт. Нет, ушли, перестали убирать мусор».

Пикалев также отметил, что предполагаемый объем отходов оказался выше, чем считали еще в 2016 году, а контейнеры в ряде районов перестали вывозить еще с 26 декабря. Кроме того, не хватало техники, однако сейчас число машин растет во всех проблемных районах — это север и правобережная часть Невского района. В «Невском экологическим операторе» отметили, что на новогодних каникулах были проблемы с привлечением водителей, которые тоже хотели отдохнуть. При этом ни чиновники, ни НЭО не снимают с себя ответственности за происходящее. Глава комитета по природопользованию Александр Герман отметил, что если количество нарушений со стороны оператора превышает 20, каждый следующий случай выливается в штраф в 50 тысяч рублей. Валерий Пикалев подчеркнул, что все ответственные за произошедшее должностные лица понесут наказание, свою оценку даст и прокуратура.



Число жалоб, по словам НЭО, снижается. Тем не менее Валерий Пикалев отметил, что если мусор не вывозится в течение суток после обращения местных жителей, можно попробовать связаться с его приемной.

