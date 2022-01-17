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«Если проиграли — пойдите на субподряд». Смольный объяснил мусорные проблемы в Петербурге

Вице-губернатор Валерий Пикалев, говоря о проколах мусорной реформы в Петербурге, объяснил их тем, что в большой части районов сменился основной перевозчик отходов. А проигравший не пошел на субподряд.

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Свое видение ситуации Пикалев изложил журналистам 17 января. По его словам, одним из ориентиров реформы было максимальное сохранение традиционных перевозчиков, знающих город, маршруты, контрагентов. Однако один из них («Автопарк № 6 Спецтранс») подал на конкурс неполный набор документов, в результате в северных районах контракт получил «Эко Лэнд». «Для нас самих это было неожиданностью, — заявил Пикалев. — Но если проиграл — пойдите на субподряд, отработайте год-два-три, подготовьте документы и выиграйте следующий контракт. Нет, ушли, перестали убирать мусор».

Пикалев также отметил, что предполагаемый объем отходов оказался выше, чем считали еще в 2016 году, а контейнеры в ряде районов перестали вывозить еще с 26 декабря. Кроме того, не хватало техники, однако сейчас число машин растет во всех проблемных районах — это север и правобережная часть Невского района. В «Невском экологическим операторе» отметили, что на новогодних каникулах были проблемы с привлечением водителей, которые тоже хотели отдохнуть. При этом ни чиновники, ни НЭО не снимают с себя ответственности за происходящее. Глава комитета по природопользованию Александр Герман отметил, что если количество нарушений со стороны оператора превышает 20, каждый следующий случай выливается в штраф в 50 тысяч рублей. Валерий Пикалев подчеркнул, что все ответственные за произошедшее должностные лица понесут наказание, свою оценку даст и прокуратура.

Число жалоб, по словам НЭО, снижается. Тем не менее Валерий Пикалев отметил, что если мусор не вывозится в течение суток после обращения местных жителей, можно попробовать связаться с его приемной.

«Фонтанка» писала о проблемах, с которыми столкнулись горожане в новом году после запуска новой системы по обращению с отходами. С 1 января в Петербурге работает НЭО — региональный оператор, который заключил контракты на вывоз мусора с контейнерных площадок с 4 подрядчиками. Среди них не оказалось одного из ветеранов рынка «Автопарка № 6 Спецтранс», северные районы по большей части достались компании «Эко Лэнд». Именно по этой части, как рассказывал и сам НЭО, поступает больше всего жалоб. Помимо объективных проблем в организации процесса и замене контейнеров, оператор обращал внимание, что на сотни адресов мусоровозы не могут заехать: либо из-за закрытых дворов, либо из-за большого числа припаркованных машин.

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Комментарии (22)

ДуремарСПб.
Сбеглов стеснительный жулик.Подельник бункерного.
vic_5e4cd1938d1a8
Т.е., тот кто выиграл не рассчитывал сам мусором заниматься, рассчитывал нанять субподрядчика, но проссчитался ... Чтобы выиграть конкурс не нужно объективно доказать, что справишься? Получается, что не нужно ...
И теперь городская власть этот детский лепет транслирует в качестве объяснения ситуации.
52525252
Уволить чиновников за такой прокол. Сидят в теплых кабинетах,в дорогих костюмах,с хорошей зарплатой. А мне как-то начальник сказал не нравится не можешь увольняйся. А зарплата у меня 33 тысячи. Как чиновникам хорошо работать. Наделал городу проблем с мусором и как с гуся вода. Не убирают снег и тоже ни чего. Гнать в зашей захребетников.
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