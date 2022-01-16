«Омикрон» ударил по поликлиникам: петербуржцы тысячами сидят с ковидом по домам

Число амбулаторных пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге продолжает увеличиваться, следует из статистики Смольного. Оперштаб сообщил о рекордной заболеваемости за все время пандемии.
Как говорится в опубликованной 16 января эпидемиологической справке, на амбулаторном лечении находятся уже 25 267 петербуржцев. 15 января их было 24 818, 14 января — 23 337, 13 января — 22 243, 12 января — 21 446.
При этом число пациентов в стационарах даже уменьшается. На 8 002 койках остаются 5 530 больных. Из них 603 в реанимации, 356 подключены к ИВЛ, 179 во временном госпитале в «Ленэкспо», а 358 в пансионате «Заря».
За сутки в Петербурге первично привиты 5 268 человек, закончили цикл 10 760. Всего с начала кампании полностью вакцинированы 2,8 млн жителей Петербурга. В запасе еще 850 тысяч доз.
Как писала «Фонтанка», власти Петербурга из-за «омикрона» готовят поликлиники к увеличению количества ковидных пациентов.