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«Омикрон» ударил по поликлиникам: петербуржцы тысячами сидят с ковидом по домам

При этом число пациентов в стационарах уменьшилось.

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Число амбулаторных пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге продолжает увеличиваться, следует из статистики Смольного. Оперштаб сообщил о рекордной заболеваемости за все время пандемии.

Как говорится в опубликованной 16 января эпидемиологической справке, на амбулаторном лечении находятся уже 25 267 петербуржцев. 15 января их было 24 818, 14 января — 23 337, 13 января — 22 243, 12 января — 21 446.

При этом число пациентов в стационарах даже уменьшается. На 8 002 койках остаются 5 530 больных. Из них 603 в реанимации, 356 подключены к ИВЛ, 179 во временном госпитале в «Ленэкспо», а 358 в пансионате «Заря».

За сутки в Петербурге первично привиты 5 268 человек, закончили цикл 10 760. Всего с начала кампании полностью вакцинированы 2,8 млн жителей Петербурга. В запасе еще 850 тысяч доз.

Как писала «Фонтанка», власти Петербурга из-за «омикрона» готовят поликлиники к увеличению количества ковидных пациентов.

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Комментарии (49)

shushu
это, кстати, не только в России сейчас такая тенденция, в Израиле, к примеру, тоже с омикроном много народу по домам сейчас, хотя там уже по 3-4 прививки сделали
265056402
очень интересно, но ничего не понятно.
За два года по идее весь этот бред должен остаться интересен только любителям биологии и профильным специалистам. А в масштабе госудаства. Если врачам плохо - пусть идут в частные поликлиники. Если народу плохо - 1% незаметная потеря.
Значит властям дали много-много денег или политический карт бланш, за этот идиотизм.
Pilat
Плохо что они шляются.
А спорить с антиваксерами бессмысленно.
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