«Омикрон» ударил по поликлиникам: петербуржцы тысячами сидят с ковидом по домам

Число амбулаторных пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге продолжает увеличиваться, следует из статистики Смольного. Оперштаб сообщил о рекордной заболеваемости за все время пандемии.

Как говорится в опубликованной 16 января эпидемиологической справке, на амбулаторном лечении находятся уже 25 267 петербуржцев. 15 января их было 24 818, 14 января — 23 337, 13 января — 22 243, 12 января — 21 446.



При этом число пациентов в стационарах даже уменьшается. На 8 002 койках остаются 5 530 больных. Из них 603 в реанимации, 356 подключены к ИВЛ, 179 во временном госпитале в «Ленэкспо», а 358 в пансионате «Заря».

