Число заражений ковидом в Петербурге подскочило вдвое за 4 дня. Достигнут максимум с начала пандемии

Как сообщает 16 января оперштаб по борьбе с инфекцией, в Петербурге за последние сутки выявлено 3958 новых случаев заражения. Ещё полсотни, и будет 4000. Для сравнения, вчера сообщалось о 3314 случаях, 14 января — о 2708. А 13 января цифра была примерно вдвое меньше, чем сегодня, — 1839.
Смертей в городе тоже стало больше — 63 за сутки. Показатель растёт с 12 января. Графики на сайте «Стопкоронавирус.рф» демонстрируют резкий подъём.
На графиках «Яндекса» видно, что в Петербурге число заболевших достигло максимума с начала пандемии коронавируса.
В стране зафиксировано 29 230 новых случаев в 85 регионах. Ещё вчера цифра была значительно ниже — 27 179, а 13 января — почти на треть, 21 155. Летальных исходов за минувшие сутки чуть меньше — 686 (15 января сообщалось о 723, 14 января — о 739, 13 января — о 740).
В Москве рост пока приостановился: 6480 против 6555 вчерашних. 13 января, для сравнения, в столице отчитались о 5490 новых случаях.