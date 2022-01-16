Число заражений ковидом в Петербурге подскочило вдвое за 4 дня. Достигнут максимум с начала пандемии

Как сообщает 16 января оперштаб по борьбе с инфекцией, в Петербурге за последние сутки выявлено 3958 новых случаев заражения. Ещё полсотни, и будет 4000. Для сравнения, вчера сообщалось о 3314 случаях, 14 января — о 2708. А 13 января цифра была примерно вдвое меньше, чем сегодня, — 1839.

Смертей в городе тоже стало больше — 63 за сутки. Показатель растёт с 12 января. Графики на сайте «Стопкоронавирус.рф» демонстрируют резкий подъём.

