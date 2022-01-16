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Число заражений ковидом в Петербурге подскочило вдвое за 4 дня. Достигнут максимум с начала пандемии

Заболеваемость коронавирусом резко пошла в рост. Число новых случаев за сутки в Петербурге приближается к 4000, в России — к 30 000.

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Как сообщает 16 января оперштаб по борьбе с инфекцией, в Петербурге за последние сутки выявлено 3958 новых случаев заражения. Ещё полсотни, и будет 4000. Для сравнения, вчера сообщалось о 3314 случаях, 14 января — о 2708. А 13 января цифра была примерно вдвое меньше, чем сегодня, — 1839.

Смертей в городе тоже стало больше — 63 за сутки. Показатель растёт с 12 января. Графики на сайте «Стопкоронавирус.рф» демонстрируют резкий подъём.

Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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На графиках «Яндекса» видно, что в Петербурге число заболевших достигло максимума с начала пандемии коронавируса.

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat
Скриншот с yandex.ru/covid19/stat
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В стране зафиксировано 29 230 новых случаев в 85 регионах. Ещё вчера цифра была значительно ниже — 27 179, а 13 января — почти на треть, 21 155. Летальных исходов за минувшие сутки чуть меньше — 686 (15 января сообщалось о 723, 14 января — о 739, 13 января — о 740).

В Москве рост пока приостановился: 6480 против 6555 вчерашних. 13 января, для сравнения, в столице отчитались о 5490 новых случаях.

Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с yandex.ru/covid19/stat
Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

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Комментарии (57)

267062673
Статья и информация - откровенный вброс. Не может вирус возбудиться сразу х2 и даже после новогодних. Инкубационный период - от 2 до 15 дней и это все среднее. Как вирус за ночь мог вырасти в два раза? Что то новое задумали - видимо, чтоб QR не отменять и продолжить не давать россиянам покупать зимнюю одежду зимой. План била гейтса по сокращению популяции земли подходит в эту гипотезу более всего.
ДуремарСПб.
Ровно две недели после новогодних посиделок,ничего удивительного.
266253348
нам же по телевизору обещали, что прививка это панацея. получите, распишитесь.
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