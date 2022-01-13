ЗСД открыли после ДТП с бензовозом. Росприроднадзор осмотрел протекающую рядом реку Сестру

Как сообщает 13 января пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора, инспекторы обследовали участок акватории реки Сестры в районе Белоострова. На момент осмотра река была скована льдом, следов попадания на него нефтепродуктов специалисты не нашли.

Для предотвращения возможного загрязнения сотрудники ООО «Оператор скоростных автомагистралей — Север» установили две нитки бонов в дренажной канаве, которая имеет гидравлическую связь с рекой. Также планируется откачать стоки из ливневой канализации. Управление продолжит следить за состоянием реки до устранения последствий ДТП.

Утром 13 января на 43-м километре ЗСД, после развязки с Новым шоссе в сторону «Скандинавии», опрокинулся прицеп с цистерной дизтоплива. В результате «солярка» попала на дорожное полотно. Уже днем на место пригнали кран, проезд по магистрали был временно перекрыт для подъема цистерны.



В настоящее время движение по ЗСД возобновлено, сообщили в «Магистрали Северной столицы». Цистерну краном погрузили на трал и увезли, после чего полностью очистили проезжую часть от остатков сорбента, которым собирали разлившееся топливо, и, проверив безопасность движения, открыли проезд.

