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ЗСД открыли после ДТП с бензовозом. Росприроднадзор осмотрел протекающую рядом реку Сестру

Инспекторы Росприроднадзора после аварии с бензовозом на севере ЗСД осмотрели реку Сестру, которая протекает в Курортном районе Петербурга рядом с местом аварии. На самой магистрали наконец восстановили нормальное движение.

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пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора

Как сообщает 13 января пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора, инспекторы обследовали участок акватории реки Сестры в районе Белоострова. На момент осмотра река была скована льдом, следов попадания на него нефтепродуктов специалисты не нашли.

Фото: пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора
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Для предотвращения возможного загрязнения сотрудники ООО «Оператор скоростных автомагистралей — Север» установили две нитки бонов в дренажной канаве, которая имеет гидравлическую связь с рекой. Также планируется откачать стоки из ливневой канализации. Управление продолжит следить за состоянием реки до устранения последствий ДТП.

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Утром 13 января на 43-м километре ЗСД, после развязки с Новым шоссе в сторону «Скандинавии», опрокинулся прицеп с цистерной дизтоплива. В результате «солярка» попала на дорожное полотно. Уже днем на место пригнали кран, проезд по магистрали был временно перекрыт для подъема цистерны.

В настоящее время движение по ЗСД возобновлено, сообщили в «Магистрали Северной столицы». Цистерну краном погрузили на трал и увезли, после чего полностью очистили проезжую часть от остатков сорбента, которым собирали разлившееся топливо, и, проверив безопасность движения, открыли проезд.

Фото: пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора

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