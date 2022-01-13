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На севере ЗСД перекрыли движение: поднимают упавшую цистерну

Движение на Северном участке Западного скоростного диаметра временно перекрыто. Там устраняют последствия утренней аварии с топливовозом.

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Фото: Читатель «Фонтанки»
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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», в настоящее время на участке ЗСД после развязки с Новым шоссе в сторону трассы «Скандинавия» временно приостановлено движение транспорта. На место аварии прибыл кран, поднимают упавшую цистерну. Объезд возможен через съезд на Новое шоссе.

Напомним, в девятом часу утра на 43-м километре ЗСД опрокинулась цистерна с дизельным топливом. «Солярка» начала вытекать на дорогу. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затор на участке составляет порядка 2 километров.

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Фото: Читатель «Фонтанки»

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