На севере ЗСД перекрыли движение: поднимают упавшую цистерну

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», в настоящее время на участке ЗСД после развязки с Новым шоссе в сторону трассы «Скандинавия» временно приостановлено движение транспорта. На место аварии прибыл кран, поднимают упавшую цистерну. Объезд возможен через съезд на Новое шоссе.



Напомним, в девятом часу утра на 43-м километре ЗСД опрокинулась цистерна с дизельным топливом. «Солярка» начала вытекать на дорогу. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затор на участке составляет порядка 2 километров.