FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
74.53р84.67р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Цистерна с дизтопливом всё еще лежит на ЗСД. Посмотрите, как выглядит место ДТП сейчас

2
Печать

«Фонтанка.ру»

ДТП с топливовозом с утра мешает проезду на Северном участке Западного скоростного диаметра Петербурга. Аварийную машину пока не убрали, на месте скопилась пробка.

На записи с места ДТП видно, что опрокинутая цистерна с дизельным топливом всё еще перегораживает правую полосу. На месте находятся пожарные и другие службы. По данным «Яндекс.Карт», затор на ЗСД в северном направлении тянется около 1 километра. Когда цистерну уберут с трассы, пока неизвестно.

ПоделитьсяПоделиться

Прицеп с цистерной опрокинулся на 43-м километре ЗСД в девятом часу утра 13 января. Дизельное топливо из емкости стало вытекать на проезжую часть. Информации о пострадавших не поступало.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Wert
Как раз над рекой сестра, туда сейчас всё и вытечет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний