Цистерна с дизтопливом всё еще лежит на ЗСД. Посмотрите, как выглядит место ДТП сейчас

«Фонтанка.ру»
ДТП с топливовозом с утра мешает проезду на Северном участке Западного скоростного диаметра Петербурга. Аварийную машину пока не убрали, на месте скопилась пробка.
На записи с места ДТП видно, что опрокинутая цистерна с дизельным топливом всё еще перегораживает правую полосу. На месте находятся пожарные и другие службы. По данным «Яндекс.Карт», затор на ЗСД в северном направлении тянется около 1 километра. Когда цистерну уберут с трассы, пока неизвестно.
Прицеп с цистерной опрокинулся на 43-м километре ЗСД в девятом часу утра 13 января. Дизельное топливо из емкости стало вытекать на проезжую часть. Информации о пострадавших не поступало.