Цистерна с дизтопливом всё еще лежит на ЗСД. Посмотрите, как выглядит место ДТП сейчас

ДТП с топливовозом с утра мешает проезду на Северном участке Западного скоростного диаметра Петербурга. Аварийную машину пока не убрали, на месте скопилась пробка.

На записи с места ДТП видно, что опрокинутая цистерна с дизельным топливом всё еще перегораживает правую полосу. На месте находятся пожарные и другие службы. По данным «Яндекс.Карт», затор на ЗСД в северном направлении тянется около 1 километра. Когда цистерну уберут с трассы, пока неизвестно.