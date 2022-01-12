Большой Сампсониевский ограничат до февраля, а Кондратьевский перекроют до апреля

В ближайшие дни в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, связанные с работами на коммуникациях и трамвайных путях. В том числе до апреля будут перекрывать часть Кондратьевского проспекта.



Как сообщает 12 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 14 января по 3 февраля для прокладки электрокабеля будет ограничено движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту на участке от Евпаторийского переулка до дома 2/35, литера А по Сахарному переулку. Работы ведет ООО «ЭнергоСтройИнвест».