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Большой Сампсониевский ограничат до февраля, а Кондратьевский перекроют до апреля

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В ближайшие дни в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, связанные с работами на коммуникациях и трамвайных путях. В том числе до апреля будут перекрывать часть Кондратьевского проспекта.

Как сообщает 12 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 14 января по 3 февраля для прокладки электрокабеля будет ограничено движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту на участке от Евпаторийского переулка до дома 2/35, литера А по Сахарному переулку. Работы ведет ООО «ЭнергоСтройИнвест».

Фото: ГАТИ Петербурга
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На Кондратьевском проспекте АО «НИК» продолжает ремонтировать трамвайные пути. В связи с этим движение транспорта будет закрыто:

  • с 14 января по 28 февраля — в направлении от Минеральной улицы до Арсенальной улицы;
  • с 1 марта по 1 апреля — в направлении от Минеральной улицы до улицы Ватутина.
Фото: ГАТИ Петербурга
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С 15 января по 4 февраля для прокладки водопровода ограничат проезд по участку Софийской улицы в поселке Петро-Славянка — от Автозаводской улицы до Николаевского проезда. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Также с 15 января перекроют движение по 3-й линий 1-й половины от Солунской улицы до улицы Аккуратова. ООО «ПетербургГаз» будет строить там газопровод. Перекрытие продлится меньше недели — до 19 января.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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