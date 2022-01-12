Большой Сампсониевский ограничат до февраля, а Кондратьевский перекроют до апреля

В ближайшие дни в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, связанные с работами на коммуникациях и трамвайных путях. В том числе до апреля будут перекрывать часть Кондратьевского проспекта.
Как сообщает 12 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 14 января по 3 февраля для прокладки электрокабеля будет ограничено движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту на участке от Евпаторийского переулка до дома 2/35, литера А по Сахарному переулку. Работы ведет ООО «ЭнергоСтройИнвест».
На Кондратьевском проспекте АО «НИК» продолжает ремонтировать трамвайные пути. В связи с этим движение транспорта будет закрыто:
- с 14 января по 28 февраля — в направлении от Минеральной улицы до Арсенальной улицы;
- с 1 марта по 1 апреля — в направлении от Минеральной улицы до улицы Ватутина.
С 15 января по 4 февраля для прокладки водопровода ограничат проезд по участку Софийской улицы в поселке Петро-Славянка — от Автозаводской улицы до Николаевского проезда. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Также с 15 января перекроют движение по 3-й линий 1-й половины от Солунской улицы до улицы Аккуратова. ООО «ПетербургГаз» будет строить там газопровод. Перекрытие продлится меньше недели — до 19 января.