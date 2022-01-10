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В МГУ заявили, что 9-летнюю студентку Алису Теплякову не видели на зимней сессии. Дозвониться до родителей не удалось

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Алиса Теплякова — девятилетняя студентка, которая обучается на факультете психологии МГУ, не появлялась на зачетах и экзаменах с 24 декабря. Причина отсутствия девочки неясна.

Как передает ТАСС 10 января, ссылаясь на пресс-службу факультета, связаться с ней и ее родителями не удалось. Намерена ли Теплякова продолжить обучение в университете, также неизвестно.

В случае, если девочка сдаст сессию успешно, для нее готовы организовать индивидуальный учебный план в соответствии с образовательным стандартом.

Представитель пресс-службы добавил, что факультет психологии надеется на «разумный и взвешенный подход со стороны законных представителей Алисы Тепляковой в части реалистичности и адекватности их оценки готовности и желания Алисы получать профессию психолога в девятилетнем возрасте».

Ранее стало известно, что сотруднику факультета психологии МГУ потребовалась помощь медиков после скандала с Евгением Тепляковым — отцом Алисы. Сообщалось, что мужчина напал на завкафедрой, и работники университета вызвали полицию.

«Фонтанка» писала, что девятилетняя Алиса Теплякова, которая поступила в МГУ в августе, столкнулась со сложностями в обучении. Отец девочки Евгений сообщал, что семья подала заявление на индивидуальный учебный план и возможность слушать лекции старших курсов, однако решений по этим обращениям не было.

До этого стало известно, что папа Алисы подписал договор о зачислении дочери в столичный университет на платной основе. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете вуза.

Позднее в МГУ рассказали о том, что девятилетняя Алиса Теплякова с 8 сентября не ходила на занятия.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила перевести Теплякову на индивидуальное обучение. А член СПЧ Александр Асмолов призвал приостановить обучение юной студентки.

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Комментарии (8)

265859857
Вся эта история - всего лишь одна из многих отвлекалочек от повышения цен, ускоренного вымирания российских аборигенов и вырубки сибирской тайги китайцами
aprahka
Нехорошо папаше на собственном ребенке хайп зарабатывать...
Mafioza
Если сообщите заранее хитрому папе темы вопросов,то 9летняя студентка конечно успешно сдест сессию.
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