В МГУ заявили, что 9-летнюю студентку Алису Теплякову не видели на зимней сессии. Дозвониться до родителей не удалось

Алиса Теплякова — девятилетняя студентка, которая обучается на факультете психологии МГУ, не появлялась на зачетах и экзаменах с 24 декабря. Причина отсутствия девочки неясна.



Как передает ТАСС 10 января, ссылаясь на пресс-службу факультета, связаться с ней и ее родителями не удалось. Намерена ли Теплякова продолжить обучение в университете, также неизвестно.



В случае, если девочка сдаст сессию успешно, для нее готовы организовать индивидуальный учебный план в соответствии с образовательным стандартом.

