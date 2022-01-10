В МГУ заявили, что 9-летнюю студентку Алису Теплякову не видели на зимней сессии. Дозвониться до родителей не удалось

Алиса Теплякова — девятилетняя студентка, которая обучается на факультете психологии МГУ, не появлялась на зачетах и экзаменах с 24 декабря. Причина отсутствия девочки неясна.
Как передает ТАСС 10 января, ссылаясь на пресс-службу факультета, связаться с ней и ее родителями не удалось. Намерена ли Теплякова продолжить обучение в университете, также неизвестно.
В случае, если девочка сдаст сессию успешно, для нее готовы организовать индивидуальный учебный план в соответствии с образовательным стандартом.
Представитель пресс-службы добавил, что факультет психологии надеется на «разумный и взвешенный подход со стороны законных представителей Алисы Тепляковой в части реалистичности и адекватности их оценки готовности и желания Алисы получать профессию психолога в девятилетнем возрасте».
Ранее стало известно, что сотруднику факультета психологии МГУ потребовалась помощь медиков после скандала с Евгением Тепляковым — отцом Алисы. Сообщалось, что мужчина напал на завкафедрой, и работники университета вызвали полицию.