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Роспотребнадзор: Обнаруженный на Кипре «дельтакрон» может быть лабораторной ошибкой

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Эксперт Роспотребнадзора считает, что называть «дельтакрон» новым штаммом коронавируса пока рано.

«В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового «варианта» коронавируса. В кавычки слово «вариант» я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», — цитирует 10 января РИА Новости заявление руководителя группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По его словам, такую «смесь» вариантов COVID-19 можно получить при несоблюдении правил работы в лабораториях, а также если анализ проводился на самым компетентным специалистом.

Хафизов призвал дождаться результатов исследований о том, имеем ли мы дело с новым штаммом или лабораторной ошибкой. Он добавил, что раньше «дельтакрон» нигде не выявляли.

Накануне СМИ сообщили о появлении на Кипре нового штамма, который вобрал в себя черты «дельты» и «омикрона».

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Комментарии (2)

Otkating
"... может быть..."

Все может быть, все может статься:
Телега может поломаться,
Супруга может разлюбить,
Но бросить пить, курить, ...ся - не может быть!
Не может быть!!!
тов
Отличаются штаммы - как сопли отличаются от насморка, а насморк от заложенного носа.

Неужели еще хоть кто то всему этому верит?
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