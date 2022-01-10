Роспотребнадзор: Обнаруженный на Кипре «дельтакрон» может быть лабораторной ошибкой

Эксперт Роспотребнадзора считает, что называть «дельтакрон» новым штаммом коронавируса пока рано.
«В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового «варианта» коронавируса. В кавычки слово «вариант» я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», — цитирует 10 января РИА Новости заявление руководителя группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
По его словам, такую «смесь» вариантов COVID-19 можно получить при несоблюдении правил работы в лабораториях, а также если анализ проводился на самым компетентным специалистом.
Хафизов призвал дождаться результатов исследований о том, имеем ли мы дело с новым штаммом или лабораторной ошибкой. Он добавил, что раньше «дельтакрон» нигде не выявляли.
Накануне СМИ сообщили о появлении на Кипре нового штамма, который вобрал в себя черты «дельты» и «омикрона».