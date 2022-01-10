Роспотребнадзор: Обнаруженный на Кипре «дельтакрон» может быть лабораторной ошибкой

«В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового «варианта» коронавируса. В кавычки слово «вариант» я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», — цитирует 10 января РИА Новости заявление руководителя группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Эксперт Роспотребнадзора считает, что называть «дельтакрон» новым штаммом коронавируса пока рано.

По его словам, такую «смесь» вариантов COVID-19 можно получить при несоблюдении правил работы в лабораториях, а также если анализ проводился на самым компетентным специалистом.



Хафизов призвал дождаться результатов исследований о том, имеем ли мы дело с новым штаммом или лабораторной ошибкой. Он добавил, что раньше «дельтакрон» нигде не выявляли.



Накануне СМИ сообщили о появлении на Кипре нового штамма, который вобрал в себя черты «дельты» и «омикрона».

