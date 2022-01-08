Новый штамм коронавируса вобрал в себя черты «дельты» и «омикрона»

На Кипре обнаружили новый штамм коронавируса. Это смесь «омикрона» и «дельты». Ученые окрестили его «дельтакроном».



Штамм выявили в кипрской общине; из 25 пациентов, у которых была обнаружена новая мутация, 11 были госпитализированы. Будет ли новый вариант превалировать над «омикроном» и «дельтой», пока рано говорить, как и о его опасности, заявил 8 января SigmaLive профессор кафедры биологических наук Университета Кипра доктор Леонтиос Кострикис.



По данным Роспотребнадзора, к концу года в России было зафиксировано более 100 случаев нового коронавирусного штамма «омикрон». Заболевшие — туристы и их близкие, которые никуда не выезжали.

