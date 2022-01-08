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Новый штамм коронавируса вобрал в себя черты «дельты» и «омикрона»

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На Кипре обнаружили новый штамм коронавируса. Это смесь «омикрона» и «дельты». Ученые окрестили его «дельтакроном».

Штамм выявили в кипрской общине; из 25 пациентов, у которых была обнаружена новая мутация, 11 были госпитализированы. Будет ли новый вариант превалировать над «омикроном» и «дельтой», пока рано говорить, как и о его опасности, заявил 8 января SigmaLive профессор кафедры биологических наук Университета Кипра доктор Леонтиос Кострикис.

По данным Роспотребнадзора, к концу года в России было зафиксировано более 100 случаев нового коронавирусного штамма «омикрон». Заболевшие — туристы и их близкие, которые никуда не выезжали.

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Комментарии (6)

Piter Russo
Секвенированием вируса бы не занимались и ничего бы не узнали, ковид и ковид..
DAE
В мире больше болезней не осталось, что все так усердно обсасывают эту банальную простуду?
Или просто на других болезнях не заработать столько денег, как на этом «вирусе»?
ahma
25 пациентов, у которых была обнаружена новая мутация, 11 были госпитализированы. (c) y 11 наверняка букет болячек
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