Посол России в США: Попытка цветной революции в Казахстане предпринята после американского бегства из Афганистана

Удар по Казахстану нанесли «радикалы, исповедующие человеконенавистническую идеологию», считает посол России в США Анатолий Антонов. По его мнению, в стране была предпринята «новая попытка цветной революции с помощью головорезов и грабителей».
«Тысячи джихадистов и мародёров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу. Замечу, что всё это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе», — заявил Антонов, отвечая на вопросы СМИ. Фрагменты интервью опубликовало 10 января посольство РФ в Facebook.
«Для нас неприемлема практика умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных, — отметил дипломат. — О чем можно говорить с людьми, обезглавливающими полицейских?! Любые переговоры с террористами только поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений. Уверен, что это прекрасно понимают в Госдепартаменте, однако отказываться от двойных стандартов не хотят».
Контингент ОДКБ сразу показал свою эффективность, его прибытие было полностью правомерно и санкционировано властями Казахстана, подчеркнул посол. «Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка, — уверен Антонов. — <...> Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного президента страны Касым-Жомарта Токаева. Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию».
Напомним, государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин не считает, что беспорядки в стране можно назвать попыткой цветной революции. «Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота», — заявил он.
9 января Вашингтон запросил у Нур-Султана объяснений, почему республика обратилась за помощью именно в ОДКБ. Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения.