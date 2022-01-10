Посол России в США: Попытка цветной революции в Казахстане предпринята после американского бегства из Афганистана

Удар по Казахстану нанесли «радикалы, исповедующие человеконенавистническую идеологию», считает посол России в США Анатолий Антонов. По его мнению, в стране была предпринята «новая попытка цветной революции с помощью головорезов и грабителей».

«Тысячи джихадистов и мародёров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу. Замечу, что всё это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе», — заявил Антонов, отвечая на вопросы СМИ. Фрагменты интервью опубликовало 10 января посольство РФ в Facebook.



«Для нас неприемлема практика умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных, — отметил дипломат. — О чем можно говорить с людьми, обезглавливающими полицейских?! Любые переговоры с террористами только поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений. Уверен, что это прекрасно понимают в Госдепартаменте, однако отказываться от двойных стандартов не хотят».

Контингент ОДКБ сразу показал свою эффективность, его прибытие было полностью правомерно и санкционировано властями Казахстана, подчеркнул посол. «Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка, — уверен Антонов. — <...> Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного президента страны Касым-Жомарта Токаева. Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию».

