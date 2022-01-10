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Посол России в США: Попытка цветной революции в Казахстане предпринята после американского бегства из Афганистана

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Удар по Казахстану нанесли «радикалы, исповедующие человеконенавистническую идеологию», считает посол России в США Анатолий Антонов. По его мнению, в стране была предпринята «новая попытка цветной революции с помощью головорезов и грабителей».

«Тысячи джихадистов и мародёров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу. Замечу, что всё это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе», — заявил Антонов, отвечая на вопросы СМИ. Фрагменты интервью опубликовало 10 января посольство РФ в Facebook.

«Для нас неприемлема практика умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных, — отметил дипломат. — О чем можно говорить с людьми, обезглавливающими полицейских?! Любые переговоры с террористами только поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений. Уверен, что это прекрасно понимают в Госдепартаменте, однако отказываться от двойных стандартов не хотят».

Контингент ОДКБ сразу показал свою эффективность, его прибытие было полностью правомерно и санкционировано властями Казахстана, подчеркнул посол. «Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка, — уверен Антонов. — <...> Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного президента страны Касым-Жомарта Токаева. Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию».

Напомним, государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин не считает, что беспорядки в стране можно назвать попыткой цветной революции. «Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота», — заявил он.

9 января Вашингтон запросил у Нур-Султана объяснений, почему республика обратилась за помощью именно в ОДКБ. Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным Минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали. Задержаны более 8000 человек, ущерб оценивается в 215 млн долларов.

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Комментарии (14)

IvanIvanych
"Блинкен также осудил заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения." (c)

Кто бы говорил. Сколько граждан США в США ежегодно гибнет от полицейских пуль, выпущенных без предупреждения, Блинкен не хочет озвучить?
Артист ритуальных услуг
Точно! А ещё после поправки российской конституции!
X-кот
Ага. Верим школе усов и первому каналу. Изо всех сил. Стариков с угасшими мозгами им нисколько запугивать и закакивать мозг не жалко от слова "совсем". Пора возбуждать дела о защите прав ОТ ворующих, ау, Бастрыкин?!
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