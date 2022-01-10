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Морозная погода в Петербурге сохраняется, в прогнозе — до минус 21. Изменения возможны к концу недели

Первая рабочая неделя 2022 года начинается в Северной столице с холодов, хоть и не очень сильных. Самая морозная ночь впереди.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 января днём в городе будет без существенных осадков, переменная облачность, ветер слабый. На дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток минус 9–11 градусов.

Это вполне типичная погода: согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 14 до плюс 1 градуса, сообщает «Яндекс». Самое холодное 10 января зафиксировано в 1987 году, минус 35, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 8.

В ночь на вторник, 11 января, по данным СЗ УГМС, столбик термометра может опуститься до 19–21 градуса мороза, местами возможна изморозь. Днём будет минус 13–15. В среду — немного теплее.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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А через несколько дней станет ещё теплее. «На Северо-Западе вплоть до среды преимущественно без осадков, днём не выше -9… -14 градусов. А в четверг-пятницу циклон принесёт вместе со снегопадами потепление до -1… -6 градусов, на юго-западе возможны оттепели до 0… +3 градусов», — обещает центр «Фобос».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

bluxer
Аномальный холод, потом аномальное тепло.
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