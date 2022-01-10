Морозная погода в Петербурге сохраняется, в прогнозе — до минус 21. Изменения возможны к концу недели

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 января днём в городе будет без существенных осадков, переменная облачность, ветер слабый. На дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток минус 9–11 градусов.



Это вполне типичная погода: согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 14 до плюс 1 градуса, сообщает «Яндекс». Самое холодное 10 января зафиксировано в 1987 году, минус 35, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 8.

