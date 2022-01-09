На Украине кот выжил после получасовой стирки в машине

На Украине в городе Днепр шотландский вислоухий кот выжил после получасового пребывания в работающей стиральной машине. Подробности со ссылкой на ветеринарную клинику, где лечили четвероногого, 9 января сообщает РИА Новости.



«Кот Броша очень любит спать в барабане стиральной машины. Там темно, уютно и тепло. И в последний раз там очень кстати оказалась собачья лежанка, которая требовала стирки. Лежанка оказалась серого цвета, как и сам кот. Из-за этого хозяйка котика не заметила питомца и запустила машину», — описывает ситуацию агентство.