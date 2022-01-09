На Украине кот выжил после получасовой стирки в машине

На Украине в городе Днепр шотландский вислоухий кот выжил после получасового пребывания в работающей стиральной машине. Подробности со ссылкой на ветеринарную клинику, где лечили четвероногого, 9 января сообщает РИА Новости.
«Кот Броша очень любит спать в барабане стиральной машины. Там темно, уютно и тепло. И в последний раз там очень кстати оказалась собачья лежанка, которая требовала стирки. Лежанка оказалась серого цвета, как и сам кот. Из-за этого хозяйка котика не заметила питомца и запустила машину», — описывает ситуацию агентство.
Хозяева услышали крики питомца только через полчаса. Когда машину остановили, кот выскочил из барабана и попытался удрать. Его поймали, высушили и отвезли к ветеринару.
В лечебнице уточнили, что на осмотре у кота были «хрипы в легких, низкая температура, глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством». Коту провели необходимую терапию, он чувствует себя хорошо и отправился домой.