FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -11
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Звонят и спрашивают, что делать». Беглый банкир Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане

11
Печать

Бывший руководитель БТА Банка и экс-министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов заявил, что является лидером оппозиции и протестов в стране. Об этом 7 января сообщает Reuters.

«Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: «Что нам делать?» — отметил Аблязов, живущий сейчас в Париже.

Также экс-банкир заявил, что Западу нужно вступить в бой, а если нет — «Казахстан превратится в Беларусь, и [президент РФ Владимир] Путин будет методично навязывать свою программу: воссоздание структуры, близкой к Советскому Союзу».

В отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Его обвиняли в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. В 2009 году, после возбуждения дела в Казахстане, он уехал из страны и был объявлен в международный розыск. На родине в 2018 году его заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве Ержана Татишева — бывшего председателя правления БТА Банка.

Предпринимательская деятельность бизнесмена касалась и Петербурга. Компания «Евразия Логистик», основанная Аблязовым, анонсировала возведение крупнейшего в Петербурге логистического и индустриального парка GreenGate в Колпино еще в 2007 году. На площади почти 188 га должно было появиться около 600 тыс. кв. м складов и до 120 тыс. кв. м недвижимости для промышленности. Первую очередь — 211 тысяч квадратов — обещали сдать в 2008-м. Однако в 2009 году проект заморозили по финансовым причинам, так и не введя официально в эксплуатацию ни одного здания. В 2014 году АМТ Банк добился выставления на торги земли ЗАО «Логопарк Колпино», входившего в «Евразия Логистик». Также компания собиралась построить на земле вблизи дамбы на станции Горская «рыбный город» за миллиард долларов.

В Казахстане продолжаются беспорядки — одни из крупнейших в истории страны. Первую волну митингов спровоцировало повышение цен на газ. Власти снизили стоимость, но почти сразу после этого протестующие стали выдвигать политические требования.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. Во всем Казахстане введён режим ЧП. В ночь на 6 января было официально объявлено о том, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

Утром 7 января стрельба возобновилась в Алма-Ате. Журналисты сообщили о погибших и о нападении на Академию погранслужбы Комитета нацбезопасности, которое удалось отразить. По последним данным МВД страны, задержаны 3811 «участников беспорядков», 26 человек «ликвидировано», еще 26 ранены. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

AlBerkut
Ага, руководит он...
Уж если и делать революцию, то должны быть и чёткая стратегия, и тактика, и командиры на местах.
А без этого лучше и не начинать.
Ленина лучше изучать надо было😉😂😂
Piter Russo
А вот и казахский вариант Гюлена
rybalka
.... А тут какой-то дядя ввязался. — Давай,— говорит,— я докушаю.//// М.М. Зощенко, Аристократка
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний