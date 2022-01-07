«Звонят и спрашивают, что делать». Беглый банкир Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане

Бывший руководитель БТА Банка и экс-министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов заявил, что является лидером оппозиции и протестов в стране. Об этом 7 января сообщает Reuters.
«Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: «Что нам делать?» — отметил Аблязов, живущий сейчас в Париже.
Также экс-банкир заявил, что Западу нужно вступить в бой, а если нет — «Казахстан превратится в Беларусь, и [президент РФ Владимир] Путин будет методично навязывать свою программу: воссоздание структуры, близкой к Советскому Союзу».
В отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Его обвиняли в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. В 2009 году, после возбуждения дела в Казахстане, он уехал из страны и был объявлен в международный розыск. На родине в 2018 году его заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве Ержана Татишева — бывшего председателя правления БТА Банка.
Предпринимательская деятельность бизнесмена касалась и Петербурга. Компания «Евразия Логистик», основанная Аблязовым, анонсировала возведение крупнейшего в Петербурге логистического и индустриального парка GreenGate в Колпино еще в 2007 году. На площади почти 188 га должно было появиться около 600 тыс. кв. м складов и до 120 тыс. кв. м недвижимости для промышленности. Первую очередь — 211 тысяч квадратов — обещали сдать в 2008-м. Однако в 2009 году проект заморозили по финансовым причинам, так и не введя официально в эксплуатацию ни одного здания. В 2014 году АМТ Банк добился выставления на торги земли ЗАО «Логопарк Колпино», входившего в «Евразия Логистик». Также компания собиралась построить на земле вблизи дамбы на станции Горская «рыбный город» за миллиард долларов.