«Звонят и спрашивают, что делать». Беглый банкир Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане

Бывший руководитель БТА Банка и экс-министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов заявил, что является лидером оппозиции и протестов в стране. Об этом 7 января сообщает Reuters.



«Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: «Что нам делать?» — отметил Аблязов, живущий сейчас в Париже.



Также экс-банкир заявил, что Западу нужно вступить в бой, а если нет — «Казахстан превратится в Беларусь, и [президент РФ Владимир] Путин будет методично навязывать свою программу: воссоздание структуры, близкой к Советскому Союзу».

