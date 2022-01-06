ТАСС: Площадь Республики в Алма-Ате полностью зачистили от протестующих

Силовики полностью зачистили площадь Республики в центре Алма-Аты. Многие протестующие разбежались вскоре после того, как прогремели первые выстрелы, информирует вечером 6 января ТАСС.

Силовики полностью очистили от участников беспорядков площадь Республики в Алма-Ате. По свидетельствам очевидцев, есть убитые и раненые, но официальных данных пока не поступало. Собрали основное, что известно о ситуации в республике на данный момент: https://t.co/oN65MW649j pic.twitter.com/gmJIaROGq7

Очевидцы сообщают об убитых и раненых, однако казахстанские власти официально это не подтверждают. По данным местных СМИ, от протестующих также освобождены акимат (городская администрация) и резиденция главы государства. При этом большое количество военных и техники по-прежнему остается на площади. Сейчас оттуда доносятся редкие выстрелы. Некоторые протестующие все еще находятся на близлежащих улицах. Если они приближаются к площади слишком близко, военные открывают огонь.

«Фонтанка» писала , что пострадавшими в результате беспорядков в Казахстане на данный момент числятся 353 сотрудника правоохранительных органов. 13 силовиков погибли. Двое из них были обезглавлены. Позднее число погибших правоохранителей возросло до 18.

Число сотрудников правоохранительных органов Казахстана, погибших в результате столкновений с участниками массовых беспорядков, возросло до 18, сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана: https://t.co/yPRb70mtwl pic.twitter.com/4CrMfXphaD

Со стороны протестующих погибло не менее 30 человек. В общей сложности, по информации минздрава Казахстана, во время протестов в стране пострадали свыше 1 тыс. человек, из которых почти 400 были госпитализированы.

Вечером 6 января стало известно, что во время массовых беспорядков в Казахстане погиб сотрудник телеканала «Алма-Ата». В МВД Казахстана заявили, что участники беспорядков, которые сопротивляются требованиям сложить оружие, будут полностью уничтожены.