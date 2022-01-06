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ТАСС: Площадь Республики в Алма-Ате полностью зачистили от протестующих

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Силовики полностью зачистили площадь Республики в центре Алма-Аты. Многие протестующие разбежались вскоре после того, как прогремели первые выстрелы, информирует вечером 6 января ТАСС.

Очевидцы сообщают об убитых и раненых, однако казахстанские власти официально это не подтверждают. По данным местных СМИ, от протестующих также освобождены акимат (городская администрация) и резиденция главы государства. При этом большое количество военных и техники по-прежнему остается на площади. Сейчас оттуда доносятся редкие выстрелы. Некоторые протестующие все еще находятся на близлежащих улицах. Если они приближаются к площади слишком близко, военные открывают огонь.

«Фонтанка» писала, что пострадавшими в результате беспорядков в Казахстане на данный момент числятся 353 сотрудника правоохранительных органов. 13 силовиков погибли. Двое из них были обезглавлены. Позднее число погибших правоохранителей возросло до 18.

Со стороны протестующих погибло не менее 30 человек. В общей сложности, по информации минздрава Казахстана, во время протестов в стране пострадали свыше 1 тыс. человек, из которых почти 400 были госпитализированы.

Вечером 6 января стало известно, что во время массовых беспорядков в Казахстане погиб сотрудник телеканала «Алма-Ата». В МВД Казахстана заявили, что участники беспорядков, которые сопротивляются требованиям сложить оружие, будут полностью уничтожены.

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Комментарии (10)

Денеб
Протестующим бы не мешало вначале ознакомиться с опытом классиков, скажем, "Советы постороннего" В.И. Ленина..... Очень дельная статья! Всё по шагам расписывает, что надо делать......
piterez
Революция ещё не подавлена! Власти Казахстана кроме нового кнута, больше ничего не пообещали народу... Если сопротивление уйдёт в подполье, то тогда его сломить будет невозможно...
Джеко
Не смогли... жалко! Зверье опять празднует!
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