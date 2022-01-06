Россия начала переброску миротворческих войск в Казахстан

Передовые подразделения контингента Организации договора о коллективной безопасности приступили к выполнению задач в Казахстане. Об этом со ссылкой на секретариат ОДКБ утром 6 января сообщает РИА Новости.
Россия начала переброску миротворцев в Казахстанhttps://t.co/sy1VNl0W8E pic.twitter.com/9c2DHlVRqi— РИА Новости (@rianru) January 6, 2022
«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении.
По данным минздрава Казахстана, во время протестов в стране пострадали свыше 1 тыс. человек, из которых почти 400 были госпитализированы.
Ранее «Фонтанка» писала, что в ночь на 6 января лидеры ОДКБ приняли решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Об этом объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Что собой представляют силы ОДКБ, которые решено ввести в Казахстан для подавления мятежа, читайте в нашем материале.