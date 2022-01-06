Россия начала переброску миротворческих войск в Казахстан

Передовые подразделения контингента Организации договора о коллективной безопасности приступили к выполнению задач в Казахстане. Об этом со ссылкой на секретариат ОДКБ утром 6 января сообщает РИА Новости.

«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении.



По данным минздрава Казахстана, во время протестов в стране пострадали свыше 1 тыс. человек, из которых почти 400 были госпитализированы.

