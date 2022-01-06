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Россия начала переброску миротворческих войск в Казахстан

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Передовые подразделения контингента Организации договора о коллективной безопасности приступили к выполнению задач в Казахстане. Об этом со ссылкой на секретариат ОДКБ утром 6 января сообщает РИА Новости.

«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении.

По данным минздрава Казахстана, во время протестов в стране пострадали свыше 1 тыс. человек, из которых почти 400 были госпитализированы.

Ранее «Фонтанка» писала, что в ночь на 6 января лидеры ОДКБ приняли решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Об этом объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Что собой представляют силы ОДКБ, которые решено ввести в Казахстан для подавления мятежа, читайте в нашем материале.

Протесты в Казахстане начались из-за резкого повышения цен на топливо 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, а потом перекинулись на другие города. Власти после встречи с митингующими объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась, начались беспорядки. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. Во всем Казахстане введён режим ЧП. В результате беспорядков есть погибшие и сотни пострадавших.

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Комментарии (89)

Brit
Режим Токаева-Назарбаева российские войска может и спасут. Но рано или поздно они уйдут. А ненависть к русским останется. И казахи отыграются на тех, кто живёт в Казахстане.
***_555
Рубль поплыл
Asus
Што опять помогаем, мы же Белоруссии помогали и помогаем...
Посмотрите как помогаем...
Сейчас увидите.. точно так же как и в Белоруссии будет..
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