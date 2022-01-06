СМИ: В Алма-Ате погибло не менее 30 человек со стороны протестующих

Во время протестов в Алма-Ате погибло как минимум 30 человек со стороны протестующих. Об этом в четверг, 6 января, сообщает Orda.kz.



По словам находящегося на площади Республики начальника независимого координационного штаба Жасарала Куанышалина, которого цитирует издание, стрельба велась боевыми патронами. В качестве доказательства он показал журналистам гильзы.

Ранее «Фонтанка» писала, что пострадавшими в результате беспорядков в Казахстане на данный момент числятся также 353 сотрудника правоохранительных органов. 13 силовиков погибли. Двое из них были обезглавлены.

