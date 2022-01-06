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СМИ: В Алма-Ате погибло не менее 30 человек со стороны протестующих

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Во время протестов в Алма-Ате погибло как минимум 30 человек со стороны протестующих. Об этом в четверг, 6 января, сообщает Orda.kz.

По словам находящегося на площади Республики начальника независимого координационного штаба Жасарала Куанышалина, которого цитирует издание, стрельба велась боевыми патронами. В качестве доказательства он показал журналистам гильзы.

Ранее «Фонтанка» писала, что пострадавшими в результате беспорядков в Казахстане на данный момент числятся также 353 сотрудника правоохранительных органов. 13 силовиков погибли. Двое из них были обезглавлены.

В общей сложности, по информации минздрава Казахстана, во время протестов в стране пострадали свыше 1 тыс. человек, из которых почти 400 были госпитализированы.

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Комментарии (11)

ДуремарСПб.
И виновата в этом конечно не шайка Назарбаева,а госдеп и терроисты.Всё как у нас.
Чёрт Опасный
Белоруссия, Казахстан... кто следующий?
Ещё не пора убирать спички от тех, кто ведёт народ к этому?
Или это другое?
iigaza
Вот что пулемет животворящий делает!
В 93-ем в Останкино пьяную толпу с автоматами, шедшую захватывать телецентр, скоренько разъяснили пулеметчики.
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