СМИ: В Алма-Ате обезглавлены двое силовиков

Пострадавшими в результате беспорядков в Казахстане на данный момент числятся 353 сотрудника правоохранительных органов. 13 силовиков погибли. Об этом со ссылкой на комендатуру города 6 января сообщает «Sputnik Казахстан».



При этом РИА Новости со ссылкой на то же ведомство уточняет, что двое из погибших в Алма-Ате силовиков были обезглавлены.



«Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами», — говорится в сообщении государственного агентства.



Ранее «Фонтанка» писала, что, по информации минздрава Казахстана, во время протестов в стране пострадали свыше 1 тыс. человек, из которых почти 400 были госпитализированы.

