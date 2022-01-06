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СМИ: В Алма-Ате обезглавлены двое силовиков

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Пострадавшими в результате беспорядков в Казахстане на данный момент числятся 353 сотрудника правоохранительных органов. 13 силовиков погибли. Об этом со ссылкой на комендатуру города 6 января сообщает «Sputnik Казахстан».

При этом РИА Новости со ссылкой на то же ведомство уточняет, что двое из погибших в Алма-Ате силовиков были обезглавлены.

«Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами», — говорится в сообщении государственного агентства.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по информации минздрава Казахстана, во время протестов в стране пострадали свыше 1 тыс. человек, из которых почти 400 были госпитализированы.

В ночь на 6 января лидеры ОДКБ приняли решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. В настоящий момент их переброска на территорию страны осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

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Комментарии (23)

NAFTALIN 2000-2036
скорее всего это самоубийство взаимное. в РФ подобное часто случается, то самоубийца на свой нож 7 раз упадет, ну, не получилось с первой попытки... то заключенный, тесак, что ли, годами терпевший давление, вдруг пишет 9 явок с повинной и тут же кончает жизнь самоубийством...
Pilat
Ага, конечно, это казахи....
Мы конечно верим, что казахи отрезают бошки как ИГИЛОвцы.
Там где госдеп, там уши торчат за два км.
267035991
3дравствуйте. Помогите, пожалуйста. У меня отравилась собака. 5е сутки ничего не ест. Отвела к ветеринару, сдали анали3ы- нужны капельницы и дорогие лекарства. А я сама сейчас болею и бе3 работы долгое время. Очень прошу- кто сколько может помогите. Я как найду работу,обя3ательно верну, если укажете данные.
Чисто по-человечески помогите,пожалуйста. 4279 3806 3951 2278

Одну капельницу мы уже сделали. Спасибо огромное человеку, если читает это. Но нужны еще
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