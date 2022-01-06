Во время массовых беспорядков в Казахстане погиб сотрудник телеканала «Алма-Ата». Как сообщает вечером 6 января местное издание Orda.kz, съемочная группа канала попала под обстрел в районе резиденции президента.



Уточняется, что погиб водитель редакционного автомобиля. Журналисту раздробило несколько пальцев, он госпитализирован.



Ранее МВД Казахстана сообщало, что ситуация в районе площади Республики, которая находится недалеко от президентской резиденции, стабильная.



«Фонтанка» писала, что пострадавшими в результате беспорядков в Казахстане на данный момент числятся 353 сотрудника правоохранительных органов. 13 силовиков погибли. Двое из них были обезглавлены. Со стороны протестующих погибло не менее 30 человек.

