FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -12
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

В Казахстане погиб сотрудник телеканала «Алма-Ата»

7
Печать

Во время массовых беспорядков в Казахстане погиб сотрудник телеканала «Алма-Ата». Как сообщает вечером 6 января местное издание Orda.kz, съемочная группа канала попала под обстрел в районе резиденции президента.

Уточняется, что погиб водитель редакционного автомобиля. Журналисту раздробило несколько пальцев, он госпитализирован.

Ранее МВД Казахстана сообщало, что ситуация в районе площади Республики, которая находится недалеко от президентской резиденции, стабильная.

«Фонтанка» писала, что пострадавшими в результате беспорядков в Казахстане на данный момент числятся 353 сотрудника правоохранительных органов. 13 силовиков погибли. Двое из них были обезглавлены. Со стороны протестующих погибло не менее 30 человек.

В общей сложности, по информации минздрава Казахстана, во время протестов в стране пострадали свыше 1 тыс. человек, из которых почти 400 были госпитализированы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

266597475
это все хорошо, это правильно, да...Порядок, мирумир,стабильнось,фройндшафт, жувачка. только маленький пустячок, от которого ВСЕ впадают в ступор и истерику: в их парламенте и правительстве - нет ни одного этническго местного русккого. переименованы ТЫСЯЧИ русскоязычных топонимов . многим было сотни лет. и... ничо. Ау, Пилатушко ,ау а семерка ? Хорош пропивать поварятскую премию - задвиньте чонить, али боязно ?
Михаил Петров-Водкин
Многоопытный Герой России Кадыров мог бы преподать мастер класс по отрезанию голов милиционерам.
Мистер Бин
"Эрдоган заявил, что ждет скорейшего формирования нового правительства Казахстана и нормализации ситуации в стране. Китай также высказался за скорейшее завершение кризиса и восстановление стабильности. Стоит отметить, что все фразы про стабильность связаны исключительно с Токаевым. Про Назарбаева ни слова, как будто его уже не существует." (с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний