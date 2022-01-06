МВД Казахстана пообещало полное уничтожение отказывающимся сложить оружие

В МВД Казахстана заявили, что участники беспорядков, которые сопротивляются требованиям сложить оружие, будут полностью уничтожены. Об этом вечером 6 января со ссылкой на ведомство правоохранителей сообщает «Sputnik Казахстан».



«В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие — ведется их (участников беспорядков. — Прим. ред.) уничтожение», — уточняется в сообщении агентства в Telegram.



Также отмечается, что во всех регионах Казахстана усилено патрулирование нарядов полиции и нацгвардии, выставлены блок-посты, ведется задержание нарушителей правопорядка, устанавливаются и задерживаются преступники.

