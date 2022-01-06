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МВД Казахстана пообещало полное уничтожение отказывающимся сложить оружие

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В МВД Казахстана заявили, что участники беспорядков, которые сопротивляются требованиям сложить оружие, будут полностью уничтожены. Об этом вечером 6 января со ссылкой на ведомство правоохранителей сообщает «Sputnik Казахстан».

«В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие — ведется их (участников беспорядков. Прим. ред.) уничтожение», — уточняется в сообщении агентства в Telegram.

Также отмечается, что во всех регионах Казахстана усилено патрулирование нарядов полиции и нацгвардии, выставлены блок-посты, ведется задержание нарушителей правопорядка, устанавливаются и задерживаются преступники.

Ранее «Фонтанка» писала, что для обеспечения мер безопасности на территорию Казахстана прибыли первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ.

В Казахстане продолжаются беспорядки — одни из крупнейших в истории страны. Первую волну митингов спровоцировало повышение цен на газ. Власти снизили стоимость, но почти сразу после этого протестующие стали выдвигать политические требования.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. Во всем Казахстане введён режим ЧП.

В ночь на 6 января было официально объявлено о том, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

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Комментарии (24)

Михаил Петров-Водкин
15 ноября 1930 года в газете «Правда» вышла статья писателя Максима Горького «Если враг не сдаётся, — его уничтожают».
Но сам «Буревестник революции», как идеолог репрессий, закончил свою жизнь очень мутно.
267036720
Вообще ничего не имею против казахов как нации, но подобные ситуации надо всегда укрощать жестко и даже жестоко. Тем более когда деревня понаехавшая в город возбуждается. Хотят бузить пусть на картофельном поле за городом собираются и бунтуют. Там громят, жгут, убивают друг друга. Власти, Полиции и военным надо действовать жестко.
BobCat2
Найти достаточное число внутренних войск, которые будут холоднокровно расстреливать своих же граждан - задача непростая. Даже самый недалекий солдат понимает, что не может вдруг появиться несколько десятков тысяч "террористов" и что перед ним такие же граждане. И этот самый солдат вне службы также возмущен повышением цен и понимает, что конфликт от неуемной жадности и желания отдельных людей править вечно. Очень надеюсь, что обе стороны найдут способ прекратить столкновения без массовых убийств и насилия. И российских солдат в это не втянут.
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