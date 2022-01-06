FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -12
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Первые подразделения российских миротворцев прибыли в Казахстан

8
Печать

На территорию Казахстана прибыли первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ. Об их переброске в республику вечером 6 января сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что переброска в республику миротворцев со штатной техникой в настоящий момент продолжается.

Напомним, что о введении войск ОДКБ ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию в стране «вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

«Фонтанка» писала, что передовые подразделения контингента Организации договора о коллективной безопасности приступили к выполнению задач в Казахстане утром 6 января. Их переброска осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

В Казахстане продолжаются беспорядки — одни из крупнейших в истории страны. Первую волну митингов спровоцировало повышение цен на газ. Власти снизили стоимость, но почти сразу после этого протестующие стали выдвигать политические требования.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. Во всем Казахстане введён режим ЧП.

В ночь на 6 января было официально объявлено о том, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

По теме (15)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

260602101
Северный флот не подведет !
kоt-obormot
Как чОтко Касым-Жомарт шваркнул вовкиного кореша. А сейчас, случись чего - виноваты будут Россияне. Одним ударом Касым-Жомартович сразу четырЁх зайцев подстрелил, и заодно власть себе присвоил.
Денеб
Жизнь полна сюрпризов. Собирались воевать с Украиной, а войска послали в Казахстан. Или на два фронта повоюем? Зато теперь мы знаем, для чего нужна ОДКБ. Это клуб диктаторов, которые оказывают друг другу помощь, если свой народ собирается дать им пинка под зад...
(С)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний