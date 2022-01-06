Первые подразделения российских миротворцев прибыли в Казахстан

На территорию Казахстана прибыли первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ. Об их переброске в республику вечером 6 января сообщили в Минобороны РФ.



В ведомстве отметили, что переброска в республику миротворцев со штатной техникой в настоящий момент продолжается.



Напомним, что о введении войск ОДКБ ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию в стране «вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа».



«Фонтанка» писала, что передовые подразделения контингента Организации договора о коллективной безопасности приступили к выполнению задач в Казахстане утром 6 января. Их переброска осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.