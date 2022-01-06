Полиция сообщила о ликвидации нескольких десятков участников ночных беспорядков в Алма-Ате

В ночь на четверг атаке экстремистов подверглись административные здания и департамент полиции Алма-Аты. Несколько десятков нападавших ликвидированы, их личности устанавливаются. Об этом со ссылкой на официального представителя департамента полиции города Салтанат Азирбек утром 6 января сообщает телеканал «Хабар-24».
По данным ТАСС, антитеррористическая операция продолжается в районе, где расположены административные здания. «В этой связи призываем жителей и гостей города в целях собственной безопасности воздержаться от выхода из домов», — приводит агентство комментарий представителя департамента полиции Алма-Аты.
На площади перед мэрией в Алма-Ате началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми, сообщает корреспондент:https://t.co/d8XgMxN3oU pic.twitter.com/MosP3FtHmS— ТАСС (@tass_agency) January 6, 2022
Также в ночь на 6 января комендатура Алма-Аты сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации в городе.
«Фонтанка» писала, что лидеры ОДКБ приняли решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Об этом объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Что из себя представляют силы ОДКБ, которые решено ввести в Казахстан для подавления мятежа, читайте в нашем материале.