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Полиция сообщила о ликвидации нескольких десятков участников ночных беспорядков в Алма-Ате

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В ночь на четверг атаке экстремистов подверглись административные здания и департамент полиции Алма-Аты. Несколько десятков нападавших ликвидированы, их личности устанавливаются. Об этом со ссылкой на официального представителя департамента полиции города Салтанат Азирбек утром 6 января сообщает телеканал «Хабар-24».

По данным ТАСС, антитеррористическая операция продолжается в районе, где расположены административные здания. «В этой связи призываем жителей и гостей города в целях собственной безопасности воздержаться от выхода из домов», — приводит агентство комментарий представителя департамента полиции Алма-Аты.

Также в ночь на 6 января комендатура Алма-Аты сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации в городе.

«Фонтанка» писала, что лидеры ОДКБ приняли решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Об этом объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Что из себя представляют силы ОДКБ, которые решено ввести в Казахстан для подавления мятежа, читайте в нашем материале.

Протесты в Казахстане начались из-за резкого повышения цен на топливо 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, а потом перекинулись на другие города. Власти после встречи с митингующими объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась, начались беспорядки. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. Во всем Казахстане введён режим ЧП. В результате беспорядков есть погибшие и сотни пострадавших.

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Комментарии (24)

266227143
Несколько десятков человек убили. Даже точное число десятков неизвестно. Бедные люди. Безумие.
iigaza
Леша Навальный загрустил - хрен его теперь выпустят. Одна надежда на балет.
Dazdraperma
Как тут вчера массово писали, "молодцы казахи"!
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