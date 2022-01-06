Полиция сообщила о ликвидации нескольких десятков участников ночных беспорядков в Алма-Ате

В ночь на четверг атаке экстремистов подверглись административные здания и департамент полиции Алма-Аты. Несколько десятков нападавших ликвидированы, их личности устанавливаются. Об этом со ссылкой на официального представителя департамента полиции города Салтанат Азирбек утром 6 января сообщает телеканал «Хабар-24».



По данным ТАСС, антитеррористическая операция продолжается в районе, где расположены административные здания. «В этой связи призываем жителей и гостей города в целях собственной безопасности воздержаться от выхода из домов», — приводит агентство комментарий представителя департамента полиции Алма-Аты.

