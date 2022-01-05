Турист из Волгограда чудом спасся от ледяного козырька на входе в отель в центре Петербурга

С доходного дома на Старо-Петергофском проспекте (Адмиралтейский район) под весом льда упал козырек. Турист, который в этот момент заходил в отель, празднует второй день рождения.



Житель Волгограда Дмитрий возвращался в отель на Старо-Петергофском, 52, накануне около одиннадцати вечера. Как он рассказал «Фонтанке», до двери оставалось метров пять, когда он услышал грохот.



«Поднимаю голову вверх, и оторвался козырек. Летел прямо на меня, но я успел отскочить назад и пробежал пару метров для безопасности», — сообщил молодой человек. Видео упавшего козырька он разместил в группе «ДТП и ЧП».

