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Турист из Волгограда чудом спасся от ледяного козырька на входе в отель в центре Петербурга

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С доходного дома на Старо-Петергофском проспекте (Адмиралтейский район) под весом льда упал козырек. Турист, который в этот момент заходил в отель, празднует второй день рождения.

Житель Волгограда Дмитрий возвращался в отель на Старо-Петергофском, 52, накануне около одиннадцати вечера. Как он рассказал «Фонтанке», до двери оставалось метров пять, когда он услышал грохот.

«Поднимаю голову вверх, и оторвался козырек. Летел прямо на меня, но я успел отскочить назад и пробежал пару метров для безопасности», — сообщил молодой человек. Видео упавшего козырька он разместил в группе «ДТП и ЧП».

«Ну что могу сказать... Повезло. Люди проезжали и спрашивали, всё ли хорошо, поздравили с днём рождения», — рассказал Дмитрий. По его словам, к утру козырек убрали.

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Комментарии (4)

LiChaBaTa
Во многих старых домах люди добились от УК или ЖСК установку стальных опор под бетонные козырьки. Остальным удачи..
тов
Поставить главу района под этот козырек и сбросить ему/ей на голову аналогичную глыбу льда.

И в городе начнут чистить карнизы.
Serg_I
Судьба играет с человеком...
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