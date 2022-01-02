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25 тысяч за 100 лет. Беглов подписал постановление о выплатах юбилярам-долгожителям

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о дополнительных мерах соцподдержки отдельных категорий граждан к юбилейным датам со дня рождения, а также достигших возраста старше 100 лет.

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Как сообщает 2 января пресс-служба Смольного, в 2022 году граждане, отмечающие 90-летний юбилей, единовременно получат от городского правительства по 15 тыс. рублей. Те, кому исполнится 95 лет — 20 тыс. рублей. Столетние юбиляры смогут рассчитывать на выплату в размере 25 тыс. рублей. Начиная с возраста в 101 год долгожителям устанавливается ежегодная выплата по 25 тыс. рублей.

При этом в Смольном уточнили, что единовременные выплаты будут начисляться автоматически согласно данным информационной системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга». При отсутствии сведений в системе заявление о предоставлении выплаты может быть подано гражданином в районную администрацию по месту жительства или в МФЦ.

Ранее «Фонтанка» писала, что городской закон о денежных выплатах долгожителям в Петербурге принял предыдущий созыв Законодательного собрания.

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Комментарии (10)

Эльза 178 регион
Дожить до 100 лет - это ПОДВИГ !
Дайте к 100-летнему юбилею по 100 тысяч ! Это как-то нормально выглядит, а 25 тр - мало.
VKuser2851963
а 150 летним так и все 30 штук с барского плеча выдаст , вот долгожители сразу заживут по-взрослому
angel of death
с учётом средней продолжительности жизни лет так в 70 - звучит как издевательство....
из личного примера:
- бабушка-блокадница прожила всего 67 лет, мама 70 (родила 3 детей), батя 72 года.... и это всё советские жители г. Ленинграда...
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