25 тысяч за 100 лет. Беглов подписал постановление о выплатах юбилярам-долгожителям

Как сообщает 2 января пресс-служба Смольного, в 2022 году граждане, отмечающие 90-летний юбилей, единовременно получат от городского правительства по 15 тыс. рублей. Те, кому исполнится 95 лет — 20 тыс. рублей. Столетние юбиляры смогут рассчитывать на выплату в размере 25 тыс. рублей. Начиная с возраста в 101 год долгожителям устанавливается ежегодная выплата по 25 тыс. рублей.



При этом в Смольном уточнили, что единовременные выплаты будут начисляться автоматически согласно данным информационной системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга». При отсутствии сведений в системе заявление о предоставлении выплаты может быть подано гражданином в районную администрацию по месту жительства или в МФЦ.

