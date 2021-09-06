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В Петербурге хотят ввести однократную выплату долгожителям

Петербургский парламент рассмотрит законопроект о единовременных выплатах в 2022 году долгожителям, которые будут отмечать 90-летние, 95-летние и 100-летние юбилеи. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания 6 сентября.

Петербуржцы, которые отметят 90 лет в 2022 году, смогут претендовать на выплату в размере 15 тысяч рублей, горожане, празднующие 95-летие, — 20 тысяч рулей, а те, кто отметит свое столетие, — 25 тысяч рублей.

Выплата будет единовременной.

«В социальной политике Петербурга имеется практика разовых выплат различным категориям граждан, и эта мера показала свою эффективность. Такая поддержка оказывается семейным парам, отпраздновавшим круглые годовщины свадьбы, молодым матерям, ветеранам», — прокомментировал спикер Закса Вячеслав Макаров.

Инициативу планируется рассмотреть 9 сентября на заседании парламента — одном из последних или последнем перед выборами нового созыва.

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Комментарии (1)

Батарейкин
негусто. Могли хотя бы "тыща- год" заплатить!
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