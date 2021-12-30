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Путин подписал закон об обязательных паспортах болельщиков, оформлять которые отказались фанаты «Зенита»

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Президент России подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий. Этот документ понадобится с лета.

О подписании закона стало известно 30 декабря. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года и вызвал много споров. Теперь посетители спортивных мероприятий, которые будут позже перечислены отдельным постановлением правительства, должны будут оформить Fan ID. Получать его должны не только зрители, но и сотрудники стадиона. Сообщалось, что закон направлен на безопасность. Считается, что многим из фанатов откажут в выдаче паспорта болельщика. По примеру мундиаля — выяснить, почему в Fan ID отказано, невозможно, некоторые связывали это с участием в протестных акциях.

Фанаты «Зенита» отказались оформлять паспорта болельщиков.

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Комментарии (1)

alexadmin
А для посещения театров такое будет?
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