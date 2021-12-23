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Фанаты «Зенита» отказались оформлять FAN ID

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Фанаты футбольного клуба «Зенит» выступили с заявлением по поводу закона о FAN ID. Оно опубликовано в соцсетях фанатского объединения «Ландскрона» 23 декабря.

«Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления FAN ID».

Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое FAN ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», — заявили фанаты.

FAN ID — паспорт болельщика, персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи. FAN ID ввели в России во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через портал госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Подробнее о законе читайте здесь.

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Комментарии (12)

Hutu
Фанаты = матерщинники, хамы, гопота и прочая шелупонь... Им не то, что ФАН АЙДИ выдавать.... Их всех давно пора на учёт в полиции поставить и отпечатки пальцев у всех собрать.....
VKuser2955471
Это ещё что, в яндексе недавно написали, что посещение кинотеатров просело на 76% из-за кур-кодов.
То-то будет на футболе и на другом спорте в стране !
simak
Это прекрасно: человек заплатил деньги и он ещё и должен! А на коленях он на стадион не должен заходить?
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