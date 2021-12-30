Авария на КАД заняла две полосы и собрала пробку в 11 километров

По данным «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце КАД с половины четвертого часа дня наблюдается 11-километровый затор от Мурманского шоссе до поста ГИБДД. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что около 15 часов поступила информация о том, что на 62-м километре внутреннего кольца столкнулись два легковых автомобиля. Машины заняли первую и третью полосы. Кроме того, проезжу мешает легковой автомобиль, совершивший аварийную остановку в четвертой полосе.



Движение на внешнем кольце там тоже затруднено. По данным сервиса, пробка собралась от Московского шоссе и до вантового моста. Также сильно загружен участок проспект Славы — Народная улица. Плотность движения там — на все 10 баллов вместо обычных семи.