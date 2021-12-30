FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: 0
73.65р83.20р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Финляндия начала признавать иностранные сертификаты о вакцинации. От «Спутника V» в Суоми по-прежнему пользы мало

7
Печать

Сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные за пределами ЕС, будут приниматься в Финляндии.

«Поправка в закон об инфекционных заболеваниях вступила в силу. <...> Согласно ей, «ковидный паспорт» — это справка о вакцинации или перенесенном COVID-19, которая была у человека при въезде в страну», — рассказала 30 декабря «Фонтанке» старший врач минздрава Суоми Паула Тийттала.

По ее словам, на практике это значит, что не проживающий в Финляндии иностранец может пользоваться в стране своим иностранным сертификатом. До этого в республике принимались только документы ЕС или совместимые с европейской системой проверки.

Тийттала уточнила, что пока будут приниматься сертификаты о вакцинации только препаратами, одобренными Европейской комиссией или внесёнными в список Всемирной организации здравоохранения.

«Европейская комиссия еще не выдала разрешение на продажу «Спутника V», и ВОЗ не внесла его в свой список», — заметила представитель финского минздрава.

Она подчеркнула, что в данный момент сертификаты о прививке российскими вакцинами «не могут использоваться в качестве «ковидного паспорта» по прибытии в Финляндию или внутри страны».

Финский минздрав в сентябре рассказал «Фонтанке», что предложение о признании «Спутника V» упирается в проверку производства и контроль качества. При этом финский национальный институт здравоохранения и социального благосостояния THL предложил пускать в страну привитых российским препаратом без каких-либо тестов.

«Спутник V» в Евросоюзе до сих пор не признали. При этом ВОЗ в декабре подтвердила, что препарат могут одобрить в следующем году.

ЕС еще в июне восстановил свободное перемещение внутри союза и разрешил въезд вакцинированным иностранцам. Суоми до середины января продлила ограничения для российских туристов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

ig22
Переболевший в России coved-19, также не признаётся при въезде в ЕС , получается ковид российский в корне отличается от ковид в ем.
Piter Russo
Непонятное количество вакцинаций в раковину в среди граждан РФ и привело к такому итогу..
dedmoroz_5e4d8827384c2
Она подчеркнула, что в данный момент сертификаты о прививке российскими вакцинами «не могут использоваться в качестве «ковидного паспорта» по прибытии в Финляндию или внутри страны».

зеркально, чтоб ни одного финна, не привитого признанными в РФ вакцинами, на улицах в РФ не было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний