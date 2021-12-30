Финляндия начала признавать иностранные сертификаты о вакцинации. От «Спутника V» в Суоми по-прежнему пользы мало

По ее словам, на практике это значит, что не проживающий в Финляндии иностранец может пользоваться в стране своим иностранным сертификатом. До этого в республике принимались только документы ЕС или совместимые с европейской системой проверки.

«Поправка в закон об инфекционных заболеваниях вступила в силу. <...> Согласно ей, «ковидный паспорт» — это справка о вакцинации или перенесенном COVID-19, которая была у человека при въезде в страну», — рассказала 30 декабря «Фонтанке» старший врач минздрава Суоми Паула Тийттала.

Сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные за пределами ЕС, будут приниматься в Финляндии.

Тийттала уточнила, что пока будут приниматься сертификаты о вакцинации только препаратами, одобренными Европейской комиссией или внесёнными в список Всемирной организации здравоохранения.



«Европейская комиссия еще не выдала разрешение на продажу «Спутника V», и ВОЗ не внесла его в свой список», — заметила представитель финского минздрава.



Она подчеркнула, что в данный момент сертификаты о прививке российскими вакцинами «не могут использоваться в качестве «ковидного паспорта» по прибытии в Финляндию или внутри страны».



Финский минздрав в сентябре рассказал «Фонтанке», что предложение о признании «Спутника V» упирается в проверку производства и контроль качества. При этом финский национальный институт здравоохранения и социального благосостояния THL предложил пускать в страну привитых российским препаратом без каких-либо тестов.



«Спутник V» в Евросоюзе до сих пор не признали. При этом ВОЗ в декабре подтвердила, что препарат могут одобрить в следующем году.

