ВОЗ подтвердила, что «Спутник V» могут одобрить в следующем году

Руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ сделал предположение, когда будет одобрена российская вакцина от коронавируса.
«В первом квартале следующего года будет последующее одобрение [«Спутника V»] со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — цитирует 16 декабря ТАСС заявление Ханса Клюге.
По его словам, сфера здравоохранения должна быть вне политики. Клюге заметил, что разделяет оптимизм президента РФ Владимира Путина по поводу включения «Спутника V» в список препаратов для экстренного применения.
11 августа прошлого года президент России заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна. Глава Минздрава Михаил Мурашко заверил, что у организации нет претензий к российскому препарату.