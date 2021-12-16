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ВОЗ подтвердила, что «Спутник V» могут одобрить в следующем году

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Руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ сделал предположение, когда будет одобрена российская вакцина от коронавируса.

«В первом квартале следующего года будет последующее одобрение [«Спутника V»] со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — цитирует 16 декабря ТАСС заявление Ханса Клюге.

По его словам, сфера здравоохранения должна быть вне политики. Клюге заметил, что разделяет оптимизм президента РФ Владимира Путина по поводу включения «Спутника V» в список препаратов для экстренного применения.

11 августа прошлого года президент России заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна. Глава Минздрава Михаил Мурашко заверил, что у организации нет претензий к российскому препарату.

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Комментарии (1)

Mikkä Kårhunen
пандемия постепенно заканчивается,а что можно будет и признать,так сказать за ненадобностью использования
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