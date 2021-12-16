ВОЗ подтвердила, что «Спутник V» могут одобрить в следующем году

Руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ сделал предположение, когда будет одобрена российская вакцина от коронавируса.



«В первом квартале следующего года будет последующее одобрение [«Спутника V»] со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — цитирует 16 декабря ТАСС заявление Ханса Клюге.



По его словам, сфера здравоохранения должна быть вне политики. Клюге заметил, что разделяет оптимизм президента РФ Владимира Путина по поводу включения «Спутника V» в список препаратов для экстренного применения.

