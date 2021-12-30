«РГ»: Еще два дня, и Петербург потеряет второе место в списке самых крупных городов России

Саратов с 1 января станет крупнее Петербурга по площади.



Об этом сообщает 30 декабря «Российская газета».



По данным издания, в состав городского округа войдет Саратовский муниципальный район, что увеличит площадь города на Волге до 2 100 квадратных километров.



«В результате город, где проживают около 900 тысяч жителей, станет по площади больше Санкт-Петербурга и вторым в нашей стране после Москвы», — сообщает «РГ».



В администрации Саратова уверяют, что расширение границ придаст городу стимул для развития, а также увеличит его шансы при участии в федеральных программах.

