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«РГ»: Еще два дня, и Петербург потеряет второе место в списке самых крупных городов России

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Саратов с 1 января станет крупнее Петербурга по площади.

Об этом сообщает 30 декабря «Российская газета».

По данным издания, в состав городского округа войдет Саратовский муниципальный район, что увеличит площадь города на Волге до 2 100 квадратных километров.

«В результате город, где проживают около 900 тысяч жителей, станет по площади больше Санкт-Петербурга и вторым в нашей стране после Москвы», — сообщает «РГ».

В администрации Саратова уверяют, что расширение границ придаст городу стимул для развития, а также увеличит его шансы при участии в федеральных программах.

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Комментарии (6)

Sola
Вспоминаем Грибоедова :)
angel of death
Саратов - уже смешно и без шуток =)
Athair
Сколько волка не корми...
...а у слона всё равно толще. :)
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