«Стало невозможно отрицать очевидное». Хованский едет встречать Новый год домой

Куйбышевский районный суд 29 декабря отреагировал на просьбу следствия по делу Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма. Сперва сообщалось, что выпустить из СИЗО Хованского просят только с 8 января, когда истекает предыдущая мера. На заседании следователь изменил требования, указав что до этого срока должна действовать мера в виде запрета определённых действий.

Следователь сообщил, что изменить меру можно, так как теперь Хованский вряд ли сможет скрыться — паспорт блогера в СК, да и вообще, пандемия, а границы толком не открывались.

В перечне запретов — выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, не подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров. Ну и пользоваться интернетом.

Хованский попросил разрешить ему общаться с родителями и девушкой, Марией Нелюбовой. Он отметил, что хоть они и являются свидетелями по делу, но только как люди, которые характеризуют личность блогера. Адвокат добавил, что Хованскому не запрещали переписываться с той же Марией в СИЗО и просить об этом теперь, при более мягкой мере, абсурдно.

Хованский также попросил разрешить ему снимать ролики на отвлеченные от сути уголовного дела темы и публиковать их через доверенное лицо, не пользуясь интернетом. Перед заседанием Хованский успел ответить на вопрос журналистов о том, почему изменить меру следствие решило сейчас. «Стало невозможно отрицать очевидное», — считает обвиняемый.

Следователь отметил, что возлюбленная и родители Хованского заинтересованные лица и объективность расследования может быть не соблюдена, если разрешить им общаться.