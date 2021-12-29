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«Стало невозможно отрицать очевидное». Хованский едет встречать Новый год домой

Суд в Петербурге удовлетворил просьбу следствия и принял решение выпустить блогера Юрия Хованского из СИЗО. Дальше ему запрещены определенные действия.

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Куйбышевский районный суд 29 декабря отреагировал на просьбу следствия по делу Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма. Сперва сообщалось, что выпустить из СИЗО Хованского просят только с 8 января, когда истекает предыдущая мера. На заседании следователь изменил требования, указав что до этого срока должна действовать мера в виде запрета определённых действий.

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Следователь сообщил, что изменить меру можно, так как теперь Хованский вряд ли сможет скрыться — паспорт блогера в СК, да и вообще, пандемия, а границы толком не открывались.

автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В перечне запретов — выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, не подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров. Ну и пользоваться интернетом.

Хованский попросил разрешить ему общаться с родителями и девушкой, Марией Нелюбовой. Он отметил, что хоть они и являются свидетелями по делу, но только как люди, которые характеризуют личность блогера. Адвокат добавил, что Хованскому не запрещали переписываться с той же Марией в СИЗО и просить об этом теперь, при более мягкой мере, абсурдно.

Хованский также попросил разрешить ему снимать ролики на отвлеченные от сути уголовного дела темы и публиковать их через доверенное лицо, не пользуясь интернетом. Перед заседанием Хованский успел ответить на вопрос журналистов о том, почему изменить меру следствие решило сейчас. «Стало невозможно отрицать очевидное», — считает обвиняемый.

Следователь отметил, что возлюбленная и родители Хованского заинтересованные лица и объективность расследования может быть не соблюдена, если разрешить им общаться.

Судья Кирсанова послушала стороны и решила: Хованского выпустить, запретить ему интернет, вечерне-ночные прогулки, увеселительные мероприятия. Что касается семьи и девушки — суд разрешил блогеру общаться с родственниками и возлюбленной.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма за песню, спетую единственный раз, как он сам утверждает, в 2012 году. Следствие считает, что было исполнение и позже, вплоть до 2020 года. Строчки про чеченцев, русских и «Норд-ост» несколько свидетелей якобы слышали в 2018-м году. Минимум двое из них оказались связаны с полицией. Он был арестован 9 июня и несколько раз мера продлевалась. Хованский подал жалобу на свой арест в Страсбургский суд.

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Комментарии (11)

VKuser1773811
А нельзя таких дебилов пороть просто прилюдно? Можнт зорькин прочитает мой камент и заменит в своей книжке в/м на розги с батогами?
Dimitry Antonov
По ходу дела, дело идёт к прекращению. Жаль, что поздно это до следствия начало доходить.
266090010
Сама по себе абсурдность происходящего состоит в том, что "самое объективное независимое" следствие в мире, побежало в самый объективный и независимый в мире суд", тогда, когда выходил срок предыдущей меры пресечения, и самое что смешное максимальный срок меры пресечения в форме стражи в принципе...Российская правоохренительная система быстренько скооперировалась и решила, что теперь этот несчастный идиотик, не сможет скрыться от зоркого, заплывшего жиром глаза следствия))), а ведь он и не мог, паспорт его давно был изъят, да и избрать ему меру в форме запрета сидеть в интернете, можно было с самого начала... государство решило провести ряд показательных избиений тех, до кого смогло дотянутся. лично мне бесконечно стыдно за паспорт этого государства, в котором клоунская и марионеточная деградирующая и необразованная система правоохренительных органов и судебное безвластие творят подобное беззаконие
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