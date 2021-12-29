Надвигающийся фронт не спрятал восход. Солнце успело раскрасить петербургское небо

Несмотря на то, что ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещало пасмурное 29 декабря, рано утром горожане смогли полюбоваться узким серпом месяца, прилёгшего на бок, а после 10 часов — волшебным рассветом.
«Фонтанка.ру»
«Прекрасным пурпурно-огненным рассветом начался сегодняшний день, — делится читательница «Фонтанки» Наталья. — Самый настоящий подарок, сразу стало ещё веселее».
Во второй половине дня солнца мы уже не увидим. «Сегодня на погоду окажет влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Его облачная система постепенно закроет небо плотной пеленой, и во второй половине дня местами пройдёт небольшой снег», — поясняет Центр «ФОБОС».
Долгота дня сегодня составит около 5 часов 58 минус. Восход наступил в 10:02. а закат начнётся в 16:01.