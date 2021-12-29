Особенности национального подключения: как изменились за год правила для садоводов и жилых новостроек

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Ленэнерго» Поделиться Поделиться







О том, для кого эти изменения несут дополнительные трудности, какие задачи теперь стоят перед сетевой компанией, а что ложится на плечи застройщиков и садоводств, кому новый порядок сыграет в плюс, а кому — в минус, поговорили участники круглого стола «Фонтанки».



Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго» Александр Пятигор Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Председатель правления «Союза некоммерческих садоводств массива Мшинская» Людмила Исаева Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Руководитель департамента инженерных систем ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Валерий Минькач Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Представитель Группы «ЦДС» Виктор Шубин Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго» Александр Пятигор Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Заместитель генерального директора по технологическому присоединению АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Наталия Яковлева Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Начальник департамента методологии и отчетности по технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго» Илья Бирючков Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Председатель СНТ «Пламя» массива «Учхоз» Юрий Перко, председатель общественного совета при Управлении по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, председатель Союза СНТ «Пупышево» Роман Петров, представитель Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт‑Петербурга Алексей Ромас Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Председатель СНТ «Пламя» массива «Учхоз» Юрий Перко Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Руководитель департамента инженерных систем ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Валерий Минькач Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Председатель общественного совета при Управлении по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, председатель Союза СНТ «Пупышево» Роман Петров Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго» Александр Пятигор Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Кто поставит точку Эксперты отмечают: за текущий год в силу вступили несколько изменений в процедуру технологического присоединения потребителей к электрическим сетям. Летние касались взаимодействия электроснабжающих организаций и застройщиков. В частности, как рассказал заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго» Александр Пятигор, теперь точкой присоединения к сетям многоквартирного дома на территории комплексной застройки будет не граница земельного участка, а сам дом. Таким образом, если многоквартирный жилой дом строится на участке, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, то электричество дойдет до каждого объекта капитального строительства на этой площадке.

Поделиться Поделиться







«Для нас, по сути, глобально ничего не изменилось, — отметил Александр Пятигор. — Ресурсоснабжающая организация обеспечивает электроэнергией до вводно-распределительного щита, а застройщик ведет линии дальше по дому. И это правильно. Главное — качественное и надежное энергоснабжение. Безусловно, в каждом регионе сложилась своя практика присоединения, и в каждом есть болевые точки, поэтому решать их нужно в индивидуальном порядке.

Александр Пятигор отметил, что теперь работа структурирована и каждый занимается своим делом: девелопер строит жилые дома, ресурсоснабжающая организация — обеспечивает подключение к электричеству и надёжное электроснабжение конечных потребителей. Таким образом, сетевые организации теперь будут проверять информацию о причастности подключаемых объектов к программе комплексного развития территории. Сейчас эти данные не всегда прикладываются к заявке.

Поделиться Поделиться







Застройщики отмечают, что новая схема понятна и действительно удобна. Есть только один вопрос, который остается неясным.



«Для подготовки и проработки документов, необходимых при прохождении экспертизы, изучения возможностей и параметров технологического присоединения, проведения оценки общих затрат проекта прошу рассмотреть возможность принятия практики выдачи исходных данных для проектирования до момента заключения договора технологического присоединения», — говорит руководитель департамента инженерных систем ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Валерий Минькач.

По мнению Александра Пятигора, эта задача вполне решаемая. Он отметил, что в «Россетях Ленэнерго» сегодня есть практика предоставления предварительных технических решений.

«Я за то, чтобы застройщики более тесно работали с нами в рамках предпроектных обследований», — резюмировал Александр Пятигор.

Нововведения оценили и другие застройщики. В частности, огромным плюсом является то, что «Россети Ленэнерго» берут на себя строительство сетей до вводно-распределительного щита. Кроме того, теперь девелоперы четко понимают, кому и как передавать на баланс проложенные электросети. Раньше далеко не все управляющие компании соглашались на это — процесс мог затянуться на долгий период.



По словам Александра Пятигора, все эти изменения законодательства выполняют основную задачу: энергетические сети, идущие к дому, должны принадлежать единому владельцу, который имеет право и возможность следить за их состоянием и обеспечивать качественное электроснабжение.

Больше сетей, хороших и разных Другие новшества касаются подключения к электричеству СНТ: как его членов, так и собственников, не имеющих такого статуса. До 2012 года любой заявитель имел право подать заявку на технологическое присоединение. Сетевая организация была обязана заключить договор с каждым.

С 20 октября 2021 года СНТ имеет право присоединения только в отношении энергопринимающих устройств общего пользования. Но определить, что именно это за устройства, что к ним относится, будет сложно. «Я не исключаю, что это может стать «камнем преткновения» в будущем году», — прогнозирует Александр Пятигор. Он также добавил: вероятно, в 2022 году будут внесены уточнения и разъяснения касательно взаимодействия ресурсоснабжающих организаций и СНТ.

Поделиться Поделиться







Но самое важное в нововведениях то, что теперь право самостоятельно подавать заявку на подключение получили сами граждане или иные правообладатели участков. Готовя документы к подаче, предоставлять справку о количестве земельных участков, сведения об их кадастровых номерах и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств (ЭПУ) на каждый земельный участок теперь не нужно.

«Теперь при расчёте льготного тарифа измерение расстояния до объектов электросетевого хозяйства производится от ближайшего объекта электрической сети сетевой организации по прямой линии до границы территории садоводства или огородничества. Также опосредованное присоединение ЭПУ, расположенных в границах садоводства и огородничества, может быть осуществлено вне зависимости от даты присоединения ЭПУ садоводства или огородничества», — говорит Александр Пятигор.

Для конечных потребителей и СНТ нововведения имеют ряд плюсов. Во-первых, люди смогут заключать прямой договор с гарантирующим поставщиком электричества. Во-вторых, возможность или невозможность подключения перестает быть «головной болью» пользователя.



По словам Александра Пятигора, в будущем году «Россети Ленэнерго» ожидают прирост заявок по этой категории заявителей — от 5 тысяч до 13 тысяч. В Ленобласти очень много различных СНТ, и работа, по прогнозам эксперта, будет вестись преимущественно с ними. Сетевой организации, со своей стороны, придется строить больше сетей, поскольку каждого потребителя придется подключать отдельно.

Дорогая передача Но рост числа заявок скажется и на финансах СНТ. Поскольку сети рассчитаны на определенную мощность, резкое увеличение числа пользователей может создать чрезмерную нагрузку на них. Тогда садоводствам придется реконструировать сети за свой счет, приводя в нормативное состояние. Альтернативный вариант решения проблемы — передать электросетевое имущество на баланс «Россетей Ленэнерго». Тогда сетевая организация сможет сама следить за его состоянием и производить необходимые работы для увеличения мощности.

«Указанные изменения в законодательстве предполагают упрощение подключения конечного заявителя, но влекут за собой нецелесообразность содержания электросетевого хозяйства садоводствами», — уточнил Александр Пятигор. Однако надо понимать, что для сетевой компании приемка на баланс устаревшего, изношенного оборудования влечет дополнительные расходы на его реконструкцию.

Поделиться Поделиться







Сейчас чаще всего садоводства реконструируют сети самостоятельно, собирая средства с членов товариществ. Помощь оказывает Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт‑Петербурга, выделяя субсидии. По словам представителя Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт‑Петербурга Алексея Ромаса, менее 2 % СНТ передали сети на баланс сетевой компании. Но таких желающих, возможно, будет становиться больше в новых условиях. Однако этот процесс надо сделать более четким и прозрачным.

С одной стороны, принимая энергетическое хозяйство СНТ на свой баланс, «Россети Ленэнерго» снимают значительную часть вопросов по обслуживанию, ремонту и увеличению мощностей оборудования. Ведь, по словам Александра Пятигора, до тех пор, пока сети не стоят на балансе компании, оснований для их реконструкции нет — ни финансовых, ни юридических.

Но, с другой стороны, садоводы задаются вопросом: если сети уже в идеальном состоянии, зачем их передавать на баланс сторонней компании?

Есть и моменты, касающиеся эксплуатации. Например, как отмечает председатель СНТ «Пламя» массива «Учхоз» Юрий Перко, имея на своем балансе электрические сети, садоводство может нанять специалиста — электромонтера или энергетика, который будет эти сети обслуживать. И он же сможет оперативно устранять поломки на линии, которые случаются на территории СНТ. Передав сети на баланс «Россетей Ленэнерго», члены СНТ уже не будут содержать эту бригаду.

По словам Александра Пятигора, пока вопрос консолидации сетей решается с СНТ в индивидуальном порядке. Но алгоритмы передачи еще будут отрабатываться на практике в ближайшем будущем.

Отдельный вопрос — взаимодействие регионов. Большинство садоводств находятся на территории Ленинградской области, но принадлежат участки жителям Петербурга. И как должны синхронизироваться бюджеты Петербурга и Ленобласти в вопросах обеспечения электричеством таких СНТ — вопрос до сих пор не решенный. Поэтому участники встречи договорились вернуться к обсуждению этой проблемы в расширенном составе перед началом дачного сезона.

Дина Фальковская, «Фонтанка.ру»