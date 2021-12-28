В Петербурге — уже 7 баллов. Автомобилисты сообщают о перекрытиях на КАД, ЗСД и в центре

К одиннадцати утра 28 декабря пробки на дорогах Петербурга переросли те, что были в утренний час пик. Особенно напряженная ситуация на юге КАД. Водители сообщают о перекрытиях движения.



По данным «Яндекс.Пробок», около 10:40 загруженность дорог в Петербурге выросла до 7 баллов, притом что в утренний час пик сегодня она составляла 6 баллов. Особенно плотные пробки наблюдаются на юге города. На КАД скопились заторы в обе стороны: 8,9 километра на внешнем кольце — от Красносельского шоссе до реки Новой, 5,4 километра на внутреннем — от поста ГИБДД до Пулковского шоссе. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают, что кольцевую в районе Пулковского шоссе перекрыли сотрудники ДПС.