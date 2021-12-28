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В Петербурге — уже 7 баллов. Автомобилисты сообщают о перекрытиях на КАД, ЗСД и в центре

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К одиннадцати утра 28 декабря пробки на дорогах Петербурга переросли те, что были в утренний час пик. Особенно напряженная ситуация на юге КАД. Водители сообщают о перекрытиях движения.

По данным «Яндекс.Пробок», около 10:40 загруженность дорог в Петербурге выросла до 7 баллов, притом что в утренний час пик сегодня она составляла 6 баллов. Особенно плотные пробки наблюдаются на юге города. На КАД скопились заторы в обе стороны: 8,9 километра на внешнем кольце — от Красносельского шоссе до реки Новой, 5,4 километра на внутреннем — от поста ГИБДД до Пулковского шоссе. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают, что кольцевую в районе Пулковского шоссе перекрыли сотрудники ДПС.

Необычно плотно на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе, участок загружен на 10 баллов вместо обычных пяти. Там собралась пробка длиной в 4,1 километра от железнодорожного переезда до Благодатной улицы. Так же стоят Новоизмайловский проспект, Кузнецовская и Бассейная улицы. Как сообщает читатель «Фонтанки» Дмитрий, закрыт въезд на ЗСД с Ленинского проспекта. Там тоже образовался затор почти от Московского.

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Помимо этого, вновь плотная пробка на Каменноостровском проспекте, Троицком мосту и Садовой улице, стоит Университетская набережная. Читатель Борис сообщает о перекрытии Дворцового моста со стороны Васильевского острова в сторону Дворцовой площади. «Стрелка Васильевского острова, набережные Макарова и Университетская в этом районе остановились. Даже не выехать обратно», — пишет он.

Фото: читатель «Фонтанки» Борис
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Сообщают и о перекрытиях в районе Потемкинской улицы. «Киноцентр «Ленинград». Рядом с ним стоят машины ОМОНа, разминирования, тяжёлая техника перегородила все въезды на Потемкинскую. Автобусы, конечно, не ходят — люди ходят пешком... — пишет читательница Елена. — Это снято в 9:30, но они до сих пор стоят, и в Таврике охрана усиленная ходит... Даже кафешку охраняют».

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Также стоит участок проспект Славы — Ивановская улица — Народная улица.

Фото: читатель «Фонтанки» Борис

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Комментарии (16)

Pilat
Центр уже перекрывают гаишники.
Но как я понимаю к нам же Путин с Бацькой едут.
Зачем им в центр только.....не ясно.
Danik
Баре приехали. Бояться они своего народа. Видимо, много хорошего сделали.
260569221
Достали уже.
Сидите дома
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